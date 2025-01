ATP: Hanfmann im Hauptfeld, Altmaier verliert als Lucky Loser

Mit einem Zweisatz-Erfolg schaffte Yannick Hanfmann beim ATP-Turnier in Adelaide den Sprung ins Hauptfeld, während Daniel Altmaier in Auckland seine Chance im Hauptfeld als Lucky Loser mit einer bitteren Dreisatz-Niederlage nicht nutzen konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 06.01.2025, 07:39 Uhr

© Getty Images Mit zwei Siegen über französische Spieler schaffte Yannick Hanfmann in Adelaide den Sprung ins Hauptfeld.

Mit zwei Siegen schaffte der Karlsruher Yannick Hanfmann beim ATP-250-Turnier in Adelaide den Sprung ins Hauptfeld. Nach dem Comeback-Erfolg gegen den Franzosen Hugo Gaston in drei Sätzen traf der 33-jährige im Finale der Qualifikation auf dessen Landsmann Manuel Guinard.

Nach unruhigem Beginn mit insgesamt vier Breaks fanden beide Spieler auch bei eigenem Service ihren Rhythmus und ließen jeweils bis zum Stand von 5:5 keine weiteren Break-Möglichkeiten zu. Im letzten Game erspielte sich der 29-jährige Guinard bei Aufschlag seines Gegners zwei Satzbälle, konnte diese aber nicht nutzen und musste den Gang in den Tiebreak antreten. Dort war Hanfmann von Beginn an zur Stelle und musste nach einer schnellen 6:0-Führung nur einen Punkt abgeben, ehe er den Satzgewinn fixieren konnte.

Mit dem Satzgewinn im Rücken vereitelte der deutsche Davis-Cup-Spieler im zweiten Akt in seinem ersten Aufschlagspiel drei Break-Chancen seines Gegners, ehe er nach einer konsequent genutzten Break-Möglichkeit auf 3:0 davonziehen konnte. Im weiteren Verlauf hatten beide Protagonisten bei ihren Aufschlagspielen keinerlei Mühe mehr, womit Hanfmann nach 91 Minuten den 7:6 (1), 6:3-Erfolg besiegeln konnte.

Im Achtelfinale sieht sich die Nr. 98 der Welt dem an Nr. 7 gesetzten Brandon Nakashima aus den USA gegenüber. Angeführt wird das Turnier in Adelaide von den beiden US-Amerikanern Tommy Paul und Sebastian Korda, der nach seiner kurzfristigen Absage beim Turnier in Brisbane sein Comeback auf der ATP-Tour nach seiner Ellbogen-Operation feiern möchte.

Trotz glatter Niederlage im Qualifikations-Finale gegen den jungen US-Amerikaner Nishesh Basavareddy ergatterte der Kempener Daniel Altmaier aufgrund der Absage des Franzosen Lucas Pouille einen Platz im Hauptfeld.

Dort traf der 26-jährige in der ersten Runde auf Roberto Carballes Baena, seinen Team-Kollegen vom deutschen Mannschaftsmeister TC Großhesselohe. Dabei zeigte sich der Spanier zu Beginn der Begegnung konsequenter, indem er im dritten Spiel zwei Break-Chancen seines Gegners abwehren und anschließend seinerseits seine zweite Möglichkeit nutzen konnte. Ohne Probleme bei weiteren Aufschlagspielen fixierte der 31-jährige Carballes Baena den Gewinn des ersten Durchgangs.

Auch im zweiten Akt gelang Carballes Baena das erste Break zur 3:2-Führung. Anschließend schaffte es Altmaier immer besser, seine Fehlerquote zu verringern und zu seinem variablen Spiel zu finden. Mit vier Spielgewinnen in Folge gelang dem deutschen Davis-Cup-Spieler der verdiente Satzausgleich. Auch im dritten Durchgang hielt der Weltranglisten-89. an seiner offensiveren Ausrichtung fest und suchte regelmäßig den Weg ans Netz. Nach seinem frühen Break im dritten Game konnte Altmaier im anschließenden Aufschlagspiel drei laufende Break-Möglichkeiten mit fünf Punkten in Folge noch einmal drehen, musste aber anschließend den 3:3-Ausgleich hinnehmen. Im weiteren Verlauf konnten beide Spieler ihr Service halten, ehe sich Carballes Baena im zwölften Spiel drei laufende Matchbälle erspielen und den zweiten davon auf spektakuläre Art und Weise zum 6:3, 3:6, 7:5 nach 2:37 Stunden Spielzeit verwerten konnte.

Im Achtelfinale trifft die aktuelle Nr. 57 im ATP-Ranking auf den an Position 4 geführten Argentinier Francisco Cerundolo, der mit einem Freilos ins Turnier startet. Die Setzliste beim 250er-Event führen der US-Amerikaner Ben Shelton und Alejandro Tabilo aus Chile an.

