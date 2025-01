ATP Hongkong: Nishikori gewinnt weiter, Musetti fliegt raus

Kei Nishikori steht beim ATP-Tour-250-Turnier in Hongkong erstmals seit mehr als vier Jahren im Halbfinale eines ATP-Tour-Turniers.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2025, 15:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Kei Nishikori steht in Hongkong im Halbfinale

Nishikori gewann sein Viertelfinale gegen Cameron Norrie nach etwas mehr als 100 Minuten Spielzeit mit 6:3, 3:6 und 6:2. In der Runde zuvor war dem Japaner ein Erfolg über den an Position drei gesetzten Karen Khachanov gelungen. Mit diesem Sieg machte Nishikori seine Rückkehr unter die Top 100 klar.

In der Vorschlussrunde bekommt es der Veteran nun mit einem Youngster zu tun. Denn Lokalmatador Juncheng Shang erreichte wie im Vorjahr das Halbfinale in Hongkong. Diesmal mit einem 1:6, 6:3 und 6:4 gegen Fabian Marozsan. Der Ungar hatte in der Runde davor Turnierfavorit Andrey Rublev aus dem Tableau geworfen.

Ausgeschieden ist auch die Nummer zwei. Lorenzo Musetti musste sich nämlich Jaume Munar mit 6:2, 6:7 (4) und 5:7 geschlagen geben. Munar spielt in der Runde der letzten vier gegen Alexandre Müller, der das französische Duell mit Arthur Fils mit 3:6, 6:3 und 6:1 für sich entschied.

Hier das Einzel-Tableau in Hongkong