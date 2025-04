ATP Houston: Jenson Brooksby bezwingt topgesetzten Tommy Paul

Jenson Brooksby hat beim ATP 250er-Turnier in Houston den topgesetzten Tommy Paul 7:6(5), 3:6, 7:6(6) bezwingen können und spielt im Endspiel gegen Frances Tiafoe um seinen ersten ATP-Titel.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.04.2025, 09:09 Uhr

Jenson Brooksby ist dem ersten Titel auf der ATP Tour nur noch ein kleines Stück entfernt.

Das erste Halbfinale zwischen Jenson Brooksby und Tommy Paul entwickelte sich schnell zu einer zähen Angelegenheit auf dem Sandplatz in der texanischen Großstadt. Grund dafür war nicht eine dürftige Vorstellung der beiden Kontrahenten, sondern das Wetter, welches beide Akteure im ersten Satz zu einer langen Pause zwang. Nachdem die Partie fortgesetzt werden konnte, entwickelte sich ein enges Duell zwischen den beiden US-Profis.

Entscheidend für den Ausgang des Matches war am Ende die Nervenstärke von Jenson Brooksby. Die aktuelle Nummer 507 der Weltrangliste konnte in denTiebreaks im ersten und dritten Satz die entscheidenden Punkte gewinnen und damit auch das Match auf die eigene Seite ziehen. Endspielgegner ist am Sonntag Frances Tiafoe, der sich im Anschluss gegen Brandon Nakashima 6:4, 7:6(3) durchsetzen konnte.

Brooksby mit Comeback im Januar

Für Jenson Brooksby wäre ein Finalerfolg gleichbedeutend mit dem ersten Titel auf der ATP Tour. Der 24-Jährige kehrte erst zu Beginn des Jahres nach einer zweijährigen Pause auf die Tour zurück. Mit Platz 33 erreichte Brooksby im Juni 2022 seine beste Platzierung im ATP-Ranking. In den Jahren 2021 und 2022 stand der Rechtshänder in drei Endspielen bei ATP Tour-Events, musste sich jedoch in jedem Duell geschlagen geben.

