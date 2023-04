ATP Houston: Yannick Hanfmann kegelt Tommy Paul raus

Yannick Hanfmann steht beim ATP-250-Event von Houston überraschend im Viertelfinale, der Deutsche kegelte mit Tommy Paul die Nummer zwei aus dem Turnier. Frances Tiafoe indes hingegen hat den Einzug in die Runde der letzten Acht geschafft.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 08.04.2023, 22:22 Uhr

In Houston ist der Zeitplan natürlich weiterhin extrem aus den Fugen geraten: Tommy Paul etwa spielte im Achtelfinalduell mit Yannick Hanfmann am Samstagvormittag (Ortszeit) seine ersten Punkte im Turnierverlauf. Am morgigen Sonntag sollte das Endspiel steigen. Paul fand am Samstag jedenfalls selten zu seinem besten Spiel, der US-Amerikaner musste sich einem stark aufspielenden Yannick Hanfmann mit 7:6 (6) und 6:2 geschlagen geben.

Nach seinem Auftaktsieg gegen den Japaner Yosuke Watanuki hatte sich Hanfmann beim Sandplatzturnier in der texanischen Millionenstadt gedulden müssen. Ursprünglich war die Partie für Donnerstag angesetzt, doch Dauerregen hatte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Ebenfalls im Viertelfinale steht indes die Nummer eins des Turniers, Frances Tiafoe. Der US-Amerikaner zeigte sich gegen Steve Johnson von seiner besten Seite und siegte klar in zwei Sätzen. Später am Samstag (Ortszeit) trifft Tiafoe auf Jason Kubler. Für Yannick Hanfmann geht es in der Runde der letzten Acht auf den Sieger im Duell zwischen Tomas Machac und Marcos Giron.