ATP Masters Rom: Alle Infos, Favoriten, TV, Preisgeld

Am Mittwoch beginnt das ATP-Masters-1000-Turnier mit den Matches des Hauptfeldes. Hier findet Ihr alle Infos. Sky überträgt die Matches aus dem Foro Italico.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2024, 14:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Das Siegerbild vom letzten Jahr: Daniil Medvedev und Holger Rune

Wer spielt in Rom - wer fehlt?

Die beidne großen Abwesenden sind Lokalmatador Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Der Südtiroler laboriert an einer Hüftverletzung, Alcaraz hat Schmerzen in der Schlaghand. Auch Jiri Lehecka, zuletzt Halbfinalist in Madrid, musste wegen einer Rückenverletzung passen. Den nächsten Anlauf auf dem Weg nach Roland-Garros nimmt dagegen Rafael Nadal.

Wer sind die Favoriten?

Keine einfache Frage: Vielleicht Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev, die die beiden bisherigen 1000er auf Sand in Monte-Carlo und Madrid gewonnen haben? Oder Novak Djokovic, der bestens ausgeruht im Foro Italico aufschlagen wird. Wie wäre es mit Alexander Zverev, der in Rom schon einmal den Titel gewonnen hat? Oder aber Casper Ruud, der vor wenigen Tagen in Barcelona triumphiert hat? Ein Frageziechen steht indes hinter Titelverteidiger Daniil Medvedev, der im Viertelfinale von Madrid gegen Jiri Lehecka aufgeben musste.

Wer überträgt das Turnier in Rom?

Die Matches bei den Männern und bei den Frauen werden live und exklusiv im TV von Sky und im Livestream bei Sky Q und WOW übertragen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Geht es nach der Setzliste, dann sollten sich bei den Männern folgende Viertelfinalspiele ergeben:

Novak Djokovic (SRB) Casper Ruud (NOR) Alexander Zverev (GER) Grigor Dimitrov (BUL) Stefanos Tsitsipas (GRE) Andrey Rublev (RUS) Daniil Medvedev (RUS) Hubert Hurkacz (POL)

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Bei den Männern gibt es diese Preisgelder zu gewinnen (alle Angaben in USD):

Champion 1.033.165.- Finalist 549.455.- Halbfinale 305.254.- Viertelfinale 173.758.- Achtelfinale 94.862.- Dritte Runde 55.416.- Zweite Runde 32.452.- Erste Runde 21.838.-

Hier das Einzel-Tableau der Männer in Rom