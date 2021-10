ATP Indian Wells: Hubert Hurkacz fertigt Karatsev ab, Schwartzman stoppt Ruud

Hubert Hurkacz steht nach einer beeindruckenden Vorstellung im Viertelfinale von Indian Wells. Der Pole fertigte Aslan Karatsev in zwei Sätzen ab. Auch Diego Schwartzman steht in der Runde der letzten Acht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.10.2021, 22:00 Uhr

Hubert Hurkacz steht sicher im Viertelfinale von Indian Wells

Das Duell der beiden Hard Hitter von der Grundlinie, Aslan Karatsev und Hubert Hurkacz, verlief zunächst wie auf einer schiefen Ebene. Der Pole kontrollierte das Geschehen am Centre Court in Indian Wells nahezu nach Belieben, nutzte ein frühes Break, um schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. Die Konsequenz: Durchgang eins ging nach ziemlich exakt 35 Minuten an die Nummer acht des Turniers.

Diese Tonart sollte sich auch im zweiten Satz fortsetzen. Zwar vermochte Karatsev nun, einem frühen Break Hurkaczs ein postwendendes Rebreak entgegenzusetzen, als es dem Polen aber direkt im Anschluss erneut gelang, dem Russen seinen Aufschlag abzunehmen, war die Gegenwehr des 28-Jährigen gebrochen. Mit 6:1 und 6:3 löste Hurkacz sein Viertelfinalticket. Der Weltranglistenzwölfte wartet nun auf den Sieger des Duells zwischen Daniil Medvedev und Grigor Dimitrov.

Angeschlagener Ruud scheidet aus

Ebenfalls im Viertelfinale steht Diego Schwartzman. Der Argentinier stoppte den Erfolgslauf von Casper Ruud. Im ersten Durchgang transportierte Schwartzman ein frühes Break zum Satzgewinn, im zweiten Durchgang konnte Ruud zunächst gut zurückschlagen, schaffte ein frühes Break.

Der Norweger hatte in der Folge aber zunehmend mit körperlichen Problemen zu kämpfen, musste nach drei Games vom Physio behandelt werden. Schwartzman konnte dies zu seinem Vorteil nutzen, schaffte das Rebreak und hatte nun deutlich Oberwasser. Gegen einen zunehmend ermüdenden Casper Ruud siegte der Argentinier schließlich mit 6:3 und 6:3.

Hier geht´s zum Draw von Indian Wells!