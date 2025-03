ATP Indian Wells: Jack Draper zieht unbeirrt seine Kreise

Die frühen Matches am Montag beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells haben mit Jack Draper und Francisco Cerundolo zwei erwartete Sieger gebracht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.03.2025, 21:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jack Draper steht in Indian Wells im Achtelfinale

Die US-amerikanischen Hartplätze scheinen Jack Draper so richtig zu liegen. Im vergangenen Sommer erreichte der Brite bei den US open erstmals das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Und nun steht Draper nach einem ungefährdeten 7:5 und 6:4 gegen Jensen Brooksby auch schon wieder im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells.

In der Runde zuvor hatte Draper ja den jungen Joao Fonseca mit einer starken Leistung gestoppt, nun war es Rückkehrer Brooksby, der sich am britischen Linkshänder die Zähne ausbiss.

Der nächste Gegner für den Wien-Champion von 2024 wird erst ermittelt. Draper trifft in der Runde er letzten 16 entweder auf Taylor Fritz oder Alejandro Tabilo.

Ein zweiter früher Sieger am Montag war Francisco Cerundolo. Der Argentinier gewann gegen Djokovic-Bezwinger Botic van de Zandschulp mit 6:3 und 6:4 und wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Hubert Hurkacz und Alex de Minaur.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells