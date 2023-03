ATP Indian Wells: Jannik Sinner mit Sieg über Richard Gasquet in Runde drei

Der Südtiroler Jannik Sinner hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells in der zweiten Runde gegen Richard Gasquet in zwei Durchgängen gewonnen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.03.2023, 21:52 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner traf in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells auf Richard Gasquet aus Frankreich

Im zweiten Satz machte es Altmeister Richard Gasquet dem jungen Jannik Sinner nochmal richtig schwer - am Ende schaffte der Südtiroler aber den Sprung in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells. Sinner setzte sich nach 1:34 Stunden mit 6:3, 7:6 (2) durch und trifft nun entweder auf den Thiem-Bezwinger Adrian Mannarino oder den an 19 gesetzten Italiener Lorenzo Musetti.

War die Partie im ersten Satz noch eine klare Angelegenheit für den aktuell Weltranglisten-13. legte der 36-jährige Franzose im zweiten Durchgang einen Zahn zu, brachte den Italiener mit seinem schön anzusehenden Tennis immer wieder in Bedrängnis. Sinner rettete sich ins Tiebreak - in der Kurzentscheidung hatte Gasquet allerdings keinen Hauch einer Chance mehr.

