ATP Los Cabos: Tsitsipas putzt Isner, auch Koepfer im Viertelfinale

Stefanos Tsitsipas und Dominik Koepfer haben beim ATP-Tour-250-Turnier in Los Cabos das Viertelfinale erreicht. Ausgeschieden ist dagegen die Nummer zwei des Turniers.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.08.2023, 10:45 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas bei seinem ersten Auftritt in Los Cabos

Es war schon fast Mittternacht in Los Cabos, als Stefanos Tsitsipas und John Isner den sehr feudalen Center Court der 250ers in Mexiko betraten. Also dachte sich der griechische Turnierfavorit wohl, er müsse es etwas schneller anlegen. Lange Ballwechsel sind bei Matches gegen Isner ohnehin selten, Tsitsipas gewann also nach einer guten Stunde Spielzeit mit 6:2 und 6.4 und spielt im Viertelfinale gegen den Chilenen Nicolas Jarry.

Davor hatten Cameron Norrie und Aleksander Kovacevic ihre Nenngeld ausgespielt. Nach nicht ganz drei Stunden hatte sich der US-amerikanische Außenseiter mit 5:7, 7:6 (4) und 6:4 gegen die Nummer zwei in Los Cabos durchgesetzt. Und sich damit ein Treffen mit Dominik Koepfer erspielt. Der einzige deutsche Vertreter ließ James Duckworth beim 6:2 und 6:2 keine Chance.

Die beiden anderen Viertelfinale bestreiten Alex de Minaur gegen Tommy Paul und Borna Coric gegen Ilya Ivashka.

Hier das Einzel-Tableau in Los Cabos