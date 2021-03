ATP Marseille: Sinner mit Comeback-Sieg in Runde zwei

Jannik Sinner hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Marseille den Einzug in die zweite Runde erreicht. Der Italiener besiegte Gregoire Barrere mit 7:6 (5), 6:7 (5) und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2021, 23:11 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat gegen Gregoire Barrere seine Chancen zunächst nicht genutzt

Sinner hatte dabei Mitte des dritten Satzes alle Trümpfe in der Hand: Der Italiener ging mit einem Break mit 4:2 in Führungkonnte dieses aber nicht bestätigen. Stattdessen holte sich Barrere zweimal in Folge den Aufschlag seines Gegners, servierte bei 5:4 auf den Einzug in die zweite Runde. Jannik Sinner aber gab dem Match noch einmal eine neue Volte. Und gewann schließlich mit 7:6 (5), 6:7 (5) und 7:5.

In Runde zwei bekommt es Sinner nun mit Hugo Gaston zu tun. Der Franzose, bei den French Open 2020 erst im Achtelfinale an Dominic Thiem gescheitert, besiegte Dennis Novak mit 3:6, 6:4 und 6:1.

Als Favoriten auf den Titel gehen Daniil Medvedev und der zweimalige Titeöverteidiger Stefanos Tsitsipas ins Rennen von Marseille.

