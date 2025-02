ATP Marseille: Struff zieht gegen Medvedev den Kürzeren

Jan-Lennard Struff ist im Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Marseille ausgeschieden. Die deutsche Nummer zwei scheiterte bei der 3:6, 2:6-Niederlage gegen den topgesetzten Daniil Medvedev auch an seiner mangelnden Chancen-Verwertung.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 14.02.2025, 19:55 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev stellte im Head-to-Head gegen Jan-Lennard Struff auf 7:1

Das auf dem Papier deutliche Ergebnis täuscht ein wenig über den wahren Spielverlauf hinweg.

Mit starken Volleys erspielte sich Struff im zweiten Aufschlagspiel des Russen zwei Breakbälle, die Medvedev jedoch abwehren konnte. Der Deutsche, der eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu seinen beiden Auftritten in den Runden davor zeigte, ließ jedoch nicht nach und erkämpfte sich zwei Spiele später wieder eine doppelte Breakchance. Medvedev hielt abermals Stand und hatte kurz darauf auch noch Glück: Dank der Mithilfe von gleich zwei Netzrollern holte er sich seinerseits Struffs Aufschlaggame und ging mit 4:3 in Führung. Nachdem die deutsche Nummer zwei im Anschluss auch seine insgesamt fünfte Breakchance nicht nutzen konnte, machte die Nummer acht der Welt den Satz zum 6:3 zu.

In zweiten Satz sah sich der Warsteiner im vierten Spiel mit drei Breakbällen konfrontiert. Die ersten beiden konnte Struff noch abwehren, beim dritten unterlief der Nummer 46 im Ranking dann aber ein unnötiger Fehler am Netz. Danach schien der Widerstand des 34-jährigen Deutschen gebrochen. Am Ende stand ein 6:3, 6:2 für Medvedev auf der Anzeigetafel.

Mit seinem Sieg stellte der Russe im direkten Vergleich mit Struff auf 7:1. Medvedev könnte im Halbfinale am Samstag auf einen weiteren Deutschen treffen, wartet er doch auf den Sieger des Duells zwischen Daniel Altmaier und dem Serben Hamad Medjedovic.

Das zweite Halbfinale werden am Samstag Lokalmatador Ugo Humbert und der Belgier Zizou Bergs bestreiten. Humbert behielt gegen Lorenzo Sonego klar mit 6:4, 6:4 die Oberhand. Bergs profitierte in seinem Viertelfinale von der Aufgabe des Chinesen Zhizhen Zhang, der das Spiel nach verlorenem ersten Satz nicht fortsetzen konnte. Anders als zuletzt beim Davis Cup-Duell gegen Chile, trug der Belgier diesmal keinerlei Schuld am Rückzug seines Gegners.

Einzel-Tableau in Marseille