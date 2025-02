Davis Cup: Bergs rennt vor Freude Gegner Garin um – Resultat: Aufgabe

Belgien gewinnt beim Davis Cup nach einem dramatischen 3:1 gegen das Team aus Chile. Nach knappen Matches entschied ein skurriler Unfall im letzten Einzel über das Endergebnis. Zizou Bergs rannte vor Freude über ein Break seinen Gegner Christian Garin um, der nicht mehr auf den Platz zurückkehrte…

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 02.02.2025, 22:20 Uhr

So wollte Zizou Bergs sein Team sicherlich nicht in die zweite Runde des Davis Cups bringen. Nachdem der belgische Star gestern sein Einzel in zwei Sätzen gewonnen hatte, Landsmann Alexander Blockx aber eine Niederlage gegen Christian Garin einstecken musste, war Bergs am zweiten Spieltag erneut gefragt. Nach einem Drei-Satz-Sieg des belgischen Duos Sander Gille und Joran Vliegen, lag es an der belgischen Nummer zwei, den Sieg für seine Mannschaft zu besiegeln.

Bergs gewann den ersten Satz mit 6:3, Garin schnappte sich Satz zwei mit 6:4. Im entscheidenden Durchgang überwältigten dann die Emotionen den 25-jährigen Belgier. Nach dem wichtigen Break zum 6:5 freute sich Bergs so sehr, dass er glatt seinen Gegner über den Haufen rannte. Der Chilene fiel sofort zu Boden und blieb liegen.

Dass es sich um keine Absicht handelte, sah man spätestens an dem erschrockenen Blick von Bergs, der seinen Kontrahenten einfach übersehen haben muss. Dann folgte das bittere Ende der Geschichte: Garin kehrte nach dem versehentlichen Zusammenstoß nicht mehr auf den Platz zurück. Der Chilene musste medizinisch versorgt werden und erhielt aufgrund des Nicht-Zurückkehrens drei aufeinanderfolgende Zeitstrafen.

Diese resultierten zu einer Spielstrafe, die Bergs den entscheidenden Satz mit 7:5 bescherte. Nach diesem mehr als unglücklichen Ende steht Belgien in der zweiten Runde und trifft im September auf Mitfavoriten Australien.