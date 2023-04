ATP-Master Monte Carlo: Sensationeller Musetti bezwingt Topfavorit Djokovic

Mit einer durchwegs couragierten Leistung schlägt Lorenzo Musetti in einer teilweise hitzig geführten Partie den Weltranglistenersten Novak Djokovic nach knapp 3 Stunden Spielzeit mit 4:6, 7:5 und 6:4.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 13.04.2023, 20:30 Uhr

© Getty Images Mit dem Sieg gegen Djokovic sorgte Lorenzo Musetti für einen Paukenschlag.

Beim Blick auf die bisherigen Aufeinandertreffen ging der 35-jährige Djokovic bei einer 3:0-Bilanz als klarer Favorit in die Begegnung gegen Lorenzo Musetti. Die einzige Begegnung der beiden Spieler auf Sandbelag, bei dem sich der Serbe in Roland Garros 2021 nach einem 0:2-Satzrückstand noch den Sieg holen konnte, sollte jedoch dem 21-jährigen Italiener Hoffnung auf eine Überraschung geben.

Nach einer schnellen 3:1-Führung von Djokovic fand der italienische Youngster besser ins Spiel, musste aber nach mehreren Aufschlagverlusten auf beiden Seiten den ersten Satz trotzdem abgeben. In einem ausgeglichenem zweiten Durchgang, bei dem das Momentum mehrfach wechselte, behielt Musetti die Nerven und konnte den Satzausgleich herstellen. Nachdem sich beide Protagonisten im Entscheidungsdurchgang, der beim Stande von 1:1 wegen Regens unterbrochen werden musste, bei eigenem Service anfangs keine Blöße gaben, sicherte sich der an Nr. 16 gesetzte Musetti das vorentscheidende Break im achten Spiel des Satzes. In einem langen Aufschlagspiel, bei dem Djokovic drei Matchbälle abwehren konnte, vereitelte Musetti seinerseits eine Breakchance seines serbischen Gegenübers und servierte unter tosendem Jubel der zahlreich erschienenen italienischen Zuschauer zum 4:6, 7:5, 6:4-Erfolg aus. Im Anschluss an das Match kommentierte er im On-Court-Interview: "Es war heute kalt und von den Bedingungen her komplett anders zu spielen als in den letzten Tagen. Ein Sieg gegen Novak ist natürlich etwas unbeschreibliches."

In der Runde der letzten Acht wartet ein Landsmann auf die aktuelle Nummer 21 der Welt. Der an Nr. 7 gesetzte Jannik Sinner bezwang in seinem Viertelfinale den an Position 10 geführten Hubert Hurkacz aus Polen nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 3:6, 7:6, 6:1

