ATP Masters Cincinnati: Alexander Zverev schlägt Casper Ruud, im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas

Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati dank eines Zweisatzerfolges über Casper Ruud mühelos das Halbfinale erreicht. (Hier könnt ihr das Match im Live-Ticker nachlesen). In der Vorschlussrunde trifft der Deutsche nun auf Stefanos Tsitsipas.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 21.08.2021, 07:57 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steht in Cincinnati im Halbfinale

Alexander Zverev gewann gegen den fünf Positionen tiefer notierten Norweger Casper Ruud mit 6:1 und 6:3. Im ersten Satz gab der Deutsche insgesamt nur elf Punkte ab, im zweiten Durchgang ließ sich der Weltranglistenfünfte auch von einem frühen Break seines Kontrahenten zum 1:0 nicht aus der Ruhe bringen.

In der Vorschlussrunde am Samstagabend trifft der 24-Jährige, der gegen Ruud auch in seinem dritten Match nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Sommerspielen in Tokio ohne Satzverlust blieb, auf den griechischen Weltranglistendritten Stefanos Tsitsipas. Der 23-Jährige besiegte Felix Auger-Aliassime mit 6:2, 5:7 und 6:1.

"Wenn man im Halbfinale eines Masters steht, spielt man sein bestes Tennis. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich - wenn ich mein bestes Tennis spiele - mit jedem mithalten und jeden schlagen kann. Aber ich glaube, Stef sieht das genauso. Der bessere Spieler wird morgen gewinnen, und ich freue mich darauf", meinte Zverev angesichts der bevorstehenden Halbfinalpartie.

Nach dem Olympiasieg und dem Erfolg beim ATP-Saisonfinale 2018 bleibt Zverevs großes Ziel der Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier. Bei den US Open (30. August bis 12. September) gilt der Weltranglistenfünfte als einer der Favoriten. Im Vorjahr war Zverev in New York im Finale an Dominic Thiem aus Österreich gescheitert.

