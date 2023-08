ATP-Masters Cincinnati: Carlos Alcaraz muss gegen Jordan Thompson über drei Sätze gehen

Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz musste zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati gegen den Australier Jordan Thompson über die volle Distanz gehen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 16.08.2023, 07:23 Uhr

Wohl weit mehr Mühe als gedacht hatte Branchenprimus Carlos Alcaraz bei seinem Start in das ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati: Der Spanier musste sich insgesamt 3:02 Stunden lang mit dem Australier Jordan Thompson messen, ehe er mit einem 7:5,-4:6,-6:3-Erfolg ins Achtelfinale vordringen konnte. Der 20-Jährige aus Murcia schwächelte besonders bei der Nutzung seiner Chancen, holte sich im Entscheidungssatz aber schlussendlich sicher den Sieg. Alcaraz trifft in der Runde der letzten 16 entweder auf den Franzosen Ugo Humbert oder den US-Amerikaner Tommy Paul.

Publikumsliebling Gael Monfils machte zuvor im US-Bundesstaat Ohio genau da weiter, wo er letzte Woche im Viertelfinale von Toronto aufgehört hatte: Der 36-Jährige setzte sich in einem packenden Erstrunden-Match mit 3:6, 6:4, 6:3 gegen den an 13 gereihten Briten Cameron Norrie durch. Obwohl sich der Pariser im ersten Durchgang an der linken Wade behandeln lassen musste, brachte er das Publikum im Stadium 3 mit ausgesprochen attraktiven Ballwechseln in Verzückung. Nun geht es für "La Monf" gegen den Toronto-Finalisten Alex de Minaur, der den US-Amerikaner J.J. Wolf in drei Sätzen aus dem Wettbewerb nahm.

Titelverteidiger Coric erfolgreich ins Turnier gestartet

Mittlerweile kennt auch Novak Djokovic seinen Auftaktgegner in der zweiten Runde: Der 23-fache Grand-Slam-Champion bekommt es mit dem derzeit stark spielenden Spanier Alejandro Davidovich Fokina zu tun, der den Argentinier Tomas Martin Etcheverry mit zweimal 6:3 bezwang. Lorenzo Musetti meldete sich mit einem 6:4,-6:3-Erfolg über den Briten Daniel Evans für ein Zweitrunden-Duell gegen Daniil Medvedev an.

Vorjahres-Champion Borna Coric gelang gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda ein Start nach Maß und eröffnete die Mission Titelverteidigung mit einem 7:6-(5),-6:4-Erfolg über den Lokalmatador. Das Erstrunden-Match zwischen Coric und Korda hatte am Montag beim Stand von 7:6 (5) und 4:3 aus der Sicht des Kroaten wegen Regens unterbrochen werden müssen. Ebenfalls schlussendlich gut ins Turnier gestartet ist Umag-Finalist Stan Wawrinka. Der Eidgenosse schloss sein Auftaktmatch gegen Brandon Nakashima mit 6:4, 6:7 (5), 6:3 ab. Nächster Halt: Der US-Amerikaner Francis Tiafoe.

