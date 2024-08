ATP Masters Cincinnati: Jannik Sinner steht bereits im Achtelfinale

Der Weltranglisten-Führende Jannik Sinner gewinnt seine Auftaktpartie beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen und steht in der Runde der letzten 16.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 14.08.2024, 21:44 Uhr

Solider Auftritt von Jannik Sinner zu Beginn des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati: Der Südtiroler gewann nach einem Freilos in Runde eins gegen den jungen US-Amerikaner Alex Michelsen nach 1:51 Stunden Spielzeit mit 6:4, 7:5. Im Achtelfinale geht es für den Norditaliener entweder gegen den Argentinier Sebastian Baez oder den Australier Jordan Thompson.

Erfreulich für Sinner ist, dass er im US-Bundesstaat Ohio kaum ATP-Punkte zu verteidigen hat. Im Vorjahr war der Mann aus Sexten nach seinem ersten Masters-Triumph in Toronto ebenfalls nach einem Freilos in Runde eins schon in der zweiten Runde am serbischen Qualifikanten Dusan Lajovic in zwei Sätzen ausgeschieden.

Holger Rune und Felix Auger-Aliassime hatten nicht den Luxus Runde eins überspringen zu können. Dennoch lösten am Mittwoch beide Profis ihre Auftakt-Aufgaben. Während Rune, in Cinicinnati an 15 gesetzt, nach missglücktem Start mit 2:6, 6:1, 6:4 gewinnen konnte, setzte sich Auger-Aliassime gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Aleksandar Kovacevic nach nur 73 Minuten mit 6:3, 6:1 durch.

Der Däne bekommt es nun mit dem portugiesischen Qualifikanten Nuno Borges zu tun, der seinerseits den Franzosen Adrian Mannarino mit 6:4, 3:6, 6:1 aus dem Wettkampf nahm. Der Kanadier trifft auf die Nummer sieben, Casper Ruud. Der Norweger konnte vergangene Woche in Montreal nicht am Achtelfinale teilnehmen - eine Krankheit machte dem Ex-Weltranglisten-Zweiten zu schaffen.

Das Einzel-Tableau in Cincinnati.