ATP Masters Cincinnati: Sorgen vor Alcaraz-Duell - Alexander Zverev kämpft mit Atemproblemen

Trotz des klaren Zweisatzsiegs im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati gegen Ben Shelton scheint die deutsche Nummer eins Alexander Zverev vor dem Aufeinandertreffen mit Carlos Alcaraz gesundheitlich angeschlagen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 16.08.2025, 14:11 Uhr

© Getty Images

Alexander Zverev hat seinen Halbfinaleinzug beim ATP-Masters-1000-Event in Cincinnati (Ohio) mit gemischten Gefühlen gefeiert. Zwar gewann der Hamburger gegen den Titelverteidiger Ben Shelton souverän mit 6:2, 6:2, doch körperlich war er sichtlich angeschlagen. Schon im ersten Satz machten sich Atemprobleme und Schwindel bemerkbar, die ihn zunehmend einschränkten. Beim Stand von 2:1 im zweiten Durchgang musste er sogar den Arzt auf den Court rufen.

„Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Ich fühlte mich eigentlich sehr gut, aber gegen Ende des ersten Satzes wurde es immer schlimmer“, erklärte der Weltranglistendritte nach der Partie. Mit gesenktem Kopf verließ Zverev den Platz, der Erfolg wirkte angesichts seiner Beschwerden fast als Nebensache. Vermutlich dürften die hohen Temperaturen und die starke Luftfeuchtigkeit dem Herz-Kreislaufsystem des Hamburgers zugesetzt haben. Weitere Details wurden nicht bekanntgegeben.

Nun bleiben ihm weniger als 24 Stunden zur Regeneration, bevor es im Halbfinale gegen French-Open-Sieger Carlos Alcaraz geht. „Mir geht es im Moment nicht so gut, aber ich hoffe, morgen wieder bei 100 Prozent zu sein“, so Zverev. Diese wird er gegen den spanischen Topstar auch dringend benötigen.

Das Einzel-Tableau in Cincinnati.