ATP-Masters Cincinnati: Zverev muss gegen Nakashima nur noch ausservieren

Alexander Zverev führt im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati gegen Brandon Nakashima mit 6:4 und 5:4. Und muss die Partie am heutigen Mittwoch zu Ende bringen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.08.2025, 03:53 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev in Cincinnati

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Vor dem bis Cincinnati letzten Treffen mit Brandon Nakashima hatte Alexander Zverev in Stuttgart vor wenigen Monaten angemerkt, dass er keine Erinnerungen an die bisherigen drei Partien gegen den US-Amerikaner hatte. Dabei war vor allem die erste durchaus bemerkenswert: Im der zweiten Runde des US Open 2020 trafen die beiden bei Bedingungen aufeinander, die jenen dieser Tage in Cincinnati durchaus ähnelten. Tatsächlich war es so heiß, dass Zverev bei jenem Match sogar seine Schuhe Wechsel musste, weil diese vollgeschwitzt waren.

Was die deutsche Nummer eins aber nicht daran hinderte, dieses spezielle und die drei darauffolgenden Begegnungen mit Brandon Nakashima für sich zu entscheiden. Auf den fünften Sieg muss Zverev noch warten - beim Stand von 6:4 und 5:4 (mit Break) stehen die Zeichen aber erneut aus Erfolg.

Zverev schlägt zum Match auf - heute

Wie schon zum Auftakt gegen Nishesh Basavareddy war Zverev nun auch für seinen zweiten Auftritt in Cincinnati 2025 auf den Grandstand beordert worden, der Center Court war zunächst Jessica Pegula, danach Ben Shelton vorbehalten.

Zverev knüpfte an seine gute Vorstellung gegen Basavareddy an, ging nach knapp 40 Minuten Spielzeit mit dem Break zum 5:4 in Führung, schloss den ersten Durchgang mit zwei Assen ab, lag bei den Gewinnschlägen mit 12:3 klar in Führung. Und schwitzte schon wieder wie dereinst in Flushing Meadows.

Im fünften Spiel des zweiten Satzes setzte dann wieder der Regen ein, der schon am Nachmittag den Spielbetrieb kurz aufgehalten hatte. Beim Stand von 3:2 für Nakashima verließen beide Spieler den Court. Ein paar Minuten später ging es weiter. Und zwar wie im ersten Satz: Zverev schlug erneut zum 5:4 zu - durfte aber nicht ausservieren, weil das Stadion wegen einer Wetterwarnung evakuiert werden musste. Etwa eine halbe Stunde später kam dann die Meldung: Heute geht in Cincinnati nichts mehr.

Zverev gegen Khachanov schon am heutigen Mittwoch

Im Achtelfinale würde Karen Khachanov warten, gegen den Alexander Zverev in der Vorschlussrunde von Toronto einen Matchball vergeben und im Tiebreak des dritten Satzes verloren hat. Khachanov hatte mit Jenson Brooksby beim 6.3 und 6.3 überhaupt keine Probleme.

Schon am Nachmittag hatte sich Carlos Alcaraz gegen Hamad Medjedovic sicher mit 6:4 und 6:4 durchgesetzt. Alcaraz spielt in der Runde der letzten 16 gegen Luca Nardi, der von der Aufgabe von Jakub Mensik profitierte.

