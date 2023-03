ATP Masters Indian Wells: Die Chancen auf den Heimsieg sind noch intakt!

Mit Taylor Fritz und Frances Tiafoe sind noch zwei Lokalmatadore im Einzel beim ATP-Masters-1000-Turnier vertreten. Auf beide kommen im Viertelfinale dicke Brocken zu.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.03.2023, 16:16 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe ist in Indian Wells noch im Rennen

Tommy Paul spielt bislang eine bemerkenswert gute Saison 2023. Im Race lag der US-Amerikaner vor Beginn des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells auf Position fünf, da werden sich nach dem ersten 1000er des Jahres ein paar Verschiebungen ergeben. Aber Paul wird nach wie vor in einer guten Ausgangsposition bleiben, sich erstmals für das ATP-Finale in Turin zu qualifizieren. So wie es seinem Kumpel Taylor Fritz 2022 gelang.

Apropos Fritz: Der darf nach wie vor von einer Titelverteidigung in Indian Wells träumen. Der Achtelfinal-Erfolg gegen Marton Fucsovics fiel spielerisch zwar nicht so glatt aus, wie das Ergebnis von 6:4 und 6:3 suggeriert. Das wird Fritz aber letztlich egal gewesen sein. Allzu viele Kräfte hat er nicht verbraucht. Die wird er jetzt gegen Jannik Sinner auch brauchen.

Norrie gewinnt 2021 in Indian Wells

Tommy Paul dagegen schaut, wenn überhaupt, nur noch als Unbeteiligter zu. Und das wird ihn mit einigem Recht schmerzen. 3:0 führte er im dritten Satz gegen Félix Auger-Aliassime schon, hatte bei Aufschlag des Kanadiers ein 0:40 mit drei Matchbällen, führte im entscheidenden Tiebreak mit 6:3. Und ging dennoch als Verlierer vom Court. Als kleiner Trost bleibt höchstens der Blick auf das Tableau: Denn Carlos Alcaraz wäre im Viertelfinale nicht gerade ein Traumlos gewesen.

Aber wer ist das in dieser Phase des Turniers schon? Sicher nicht Cameron Norrie, der vor knapp eineinhalb Jahren die bislang einzige Herbst-Edition in Indian Wels gewonnen hat. Norrie könnte in der unteren Tableau-Hälfte dafür sorgen, dass ein Heimsieg ausbleibt. Oder zumindest unwahrscheinlicher wird. Denn der Brite trifft auf Frances Tiafoe (heute ab 19 Uhr live bei Sky und WOW), den zweiten im 128er-Raster verbliebenen Lokalmatador. Und die einzige Begegnung der beiden 2021 in Delray Beach hat Cameron Norrie gewonnen.

