ATP Masters Indian Wells live: Alexander Zverev vs. Tallon Griekspoor im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Tallon Griekspoor treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab 20:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.03.2025, 13:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Tallon Griekspoor

Nach seinen durchwachsenen Auftritten in Buenos Aires, Rio de Janeiro und Acapulco will Alexander Zverev dieser Tage beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells wieder angreifen. Der Deutsche ist in der kalifornischen Wüste topgesetzt und genoss in der ersten Runde daher ein Freilos.

In der zweiten Runde trifft Zverev am Freitag auf Tallon Griekspoor. Der Niederländer setzte sich in Indian Wells zum Auftakt gegen Miomir Kecmanovic in drei Sätzen durch und spielt bislang eine starke Saison. Zuletzt erreichte der Weltranglisten-43. in Dubai das Halbfinale.

Das Head to Head zwischen Zverev und Griekspoor spricht klar für den Favoriten aus Deutschland. Sechs der bisherigen sieben Duelle konnte der diesjährige Australian-Open-Finalist für sich entscheiden.

Zverev vs. Griekspoor - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Tallon Griekspoor gibt es ab 20:00 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und tennistv.com.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Indian Wells