ATP Masters Madrid: Alexander Zverev erwischt unangenehme Auslosung

Alexander Zverev hat beim ATP-Masters-1000-Turnier eine harte Auslosung erwischt. In der unteren Hälfte steuern Carlos Alcaraz und Novak Djokovic auf ein mögliches Halbfinalduell zu.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.04.2025, 12:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev ist in Madrid topgesetzt

Nach München ist vor Madrid - und also ging am Montag in der Caja Magica die Auslosung für das ATP-Masters-1000-Turnier über die Bühne. Alexander Zverev, der nach seinem Triumph bei den BMW Open in Spaniens Hauptstadt topgesetzt ist, steht auf der Jagd nach seinem dritten Titel ein harter Weg bevor.

Der Deutsche profitiert zunächst von einem Freilos und trifft danach auf Roberto Bautista Agut oder Jaume Munar. Auch in Runde drei winkt ein Duell mit einem Lokalmatador, geht es gemäß Papierform doch gegen Alejandro Davidovich Fokina. Der Spanier spielt bislang eine starke Saison und liegt im Race to Turin auf Platz zehn.

Trifft Zverev im Achtelfinale erneut auf Cerundolo?

Sollte Zverev das Achtelfinale erreichen, droht ein Duell mit Arthur Fils oder Francisco Cerundolo. Im Vorjahr verlor der gebürtige Hamburger in der Runde der letzten 16 gegen den Argentinier klar in zwei Sätzen. Mögliche Viertelfinalgegner sind Titelverteidiger Andrey Rublev, München-Finalist Ben Shelton und Miami-Champion Jakub Mensik.

Ebenfalls in der oberen Hälfte landeten Taylor Fritz und Barcelona-Sieger Holger Rune. Der Däne eröffnet gegen Flavio Cobolli oder Fabian Marozsan und könnte in der dritten Runde auf Sebastian Ofner treffen. Der Österreicher, der in Madrid dank seines Protected Rankings im Hauptfeld steht, bekommt es zum Auftakt mit einem Qualifikanten zu tun.

Alcaraz und Djokovic auf Kollisionskurs

Der zweifache Madrid-Sieger Carlos Alcaraz, den im Barcelona-Finale leichte Verletzungssorgen plagten, spielt zunächst gegen Zizou Bergs oder Yoshihito Nishioka. Erster gesetzter Gegner ist laut Papierform Jiri Lehecka in Runde drei. Im Viertelfinale könnte auf Alcaraz ein Duell mit Alex de Minaur warten.

Im Halbfinale ist für Alcaraz ein Duell mit Novak Djokovic möglich. Der Serbe, der erstmals seit 2022 wieder in Madrid aufschlägt, misst sich zunächst mit Matteo Arnaldi oder einem Qualifikanten. Mögliche Viertelfinalgegner des 24-fachen Grand-Slam-Siegers sind Jack Draper und Youngster Joao Fonseca.

Das Einzel-Tableau in Madrid