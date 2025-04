ATP Masters Madrid: Arnaldi beschert Djokovic die nächste Pleite

Wie schon beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo gab es für Novak Djokovic auch in Madrid eine frühe Pleite. Djokovic unterlag Matteo Arnaldi in zwei Sätzen glatt mit 3:6 und 4:6.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.04.2025, 17:30 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat 2025 noch kein Match auf Sand gewonnen

Es kommt nicht oft vor, dass Novak Djokovic in einem einzigen Satz 20 Fehler ohne Not begeht. In Schilling umgerechnet sind das ja fünf ganze Spiele, die man so seinem Gegner freundlich auf dem Serviertablett übereignet. Aber Matteo Arnaldi machte natürlich keine Anstalten, die Geschenke des Großmeisters zurückzuweisen. Sondern holte die noch fehlenden Punkte einfach selbst und gewann den ersten Satz im Stadion Manolo Santana mit 6:3.

Im zweiten Durchgang schien der Italiener dann endgültig auf dem Weg zu einer Überraschung, ging mit einem Break mit 4:3 in Führung. Da aber zeigte Novak Djokovic noch einmal seine Zähne - kurzzeitig. Aber Arnaldi wehrte ein 0:40 mit fünf Punkten in Folge ab. Und verwandelte nach 101 Minuten Spielzeit seinen zweiten Matchball zum Einzug in die dritte Runde.

Für Novak Djokovic war es nach der Niederlage gegen Alejandro Tabilo die zweite frühe Pleite in der Sandplatzsaison 2025. Da halfen auch die Anfeuerungen von Coach Andy Murray nichts, mit dem Djokovic um die Mittagszeit herum noch ein paar Bälle geschlagen hatte.

Nach Alcaraz auch Djokovic raus

Die untere Tableau-Hälfte ist damit offener denn je. Denn mit Novak Djokovic ist auch der zweite Topstar nicht mehr dabei. Carlos Alcaraz konnte ja erst gar nicht antreten. Das könnte die Tür für Spieler wie Jack Draper (den Champion von Indian Wells), Alex de Minaur, aber auch Stefanos Tsitsipas öffnen. Der Grieche setzte sich am Samstag parallel zum Djokovic-Match in einer engen Partie gegen Jan-Lennard Struff durch.

De Minaur hatte beim 6:2 und 6:3 gegen Lorenzo Sonego keine Probleme. Etwas überraschend kam die Niederlage von Jiri Lehecka gegen Cameron Norrie. Der Tscheche stand in Madrid im vergangenen Jahr ja im Halbfinale. Und wird nach der Drei-Satz-Pleite gegen Norrie in der ATP-Weltrangliste zurückfallen.

Ein Lebenszeichen gab es von Denis Shapovalov. Der kanadische Linkshänder gewann gegen Kei Nishikori in zwei Sätzen. Und muss jetzt gegen Alex de Minaur ran.

