ATP Masters Monte-Carlo: Novak Djokovic verliert erneut gegen Alejandro Tabilo

Novak Djokovic ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Serbe unterlag Alejandro Tabilo glatt in zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.04.2025, 17:41 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic verlor in zwei Sätzen

Novak Djokovic hat seinen Start in die Sandplatzsaison 2025 verpatzt. Der 24-fache Grand-Slam-Champion unterlag Alejandro Tabilo in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo mit 3:6 und 4:6. Damit muss der Serbe, der zuletzt das Finale in Miami gegen Jakub Mensik knapp verloren hatte, weiterhin auf seinen 100. Tour-Titel warten.

Dabei erwischte Djokovic am Mittwoch mit dem Break zum 1:0 einen Start nach Maß, danach lief beim zweifachen Monte-Carlo-Sieger aber nicht mehr viel zusammen. Tabilo, der im Achtelfinale auf Grigor Dimitrov oder Valentin Vacherot trifft, dominierte den 37-Jährigen phasenweise nach Belieben und durfte nach 87 Minuten Spielzeit im zweiten Duell mit Djokovic über den zweiten Sieg jubeln. Im Vorjahr hatte der Chilene in Rom ebenfalls glatt in zwei Sätzen gewonnen.

Ruud startet ohne Probleme

Vorjahresfinalist Casper Ruud hat indes souverän das Achtelfinale erreicht. Der norwegische Sandplatzliebhaber fertigte Roberto Bautista Agut mit 6:2 und 6:1 ab und bekommt es nun mit Frances Tiafoe oder Alexei Popyrin zu tun. Auch Alex de Minaur steht nach einem 3:6, 6:0 und 6:3-Erfolg über Tomas Machac in der Runde der letzten 16.

Einen erfolgreichen Arbeitstag hatte auch der Weltranglistendritte Carlos Alcaraz, der gegen Francisco Cerundolo seinen ersten Sieg in Monte-Carlo bejubeln durfte. Der Spanier trifft im Achtelfinale auf den deutschen Qualifikanten Daniel Altmaier.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo