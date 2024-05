ATP Masters Rom: Novak Djokovic mit nächstem frühen Aus!

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic kommt 2024 einfach nicht in Fahrt. Beim Masters-Turnier in Rom unterlag er dem Chilenen Alejandro Tabilo in zwei Sätzen. Grigor Dimitrov und Taylor Fritz sind hingegen weiter.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.05.2024, 18:33 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Tabilo, die Nummer 32 der Welt, siegte dabei mit 6:2, 6:3 und nährte damit die Zweifel an Novak Djokovic im Spieljahr 2024. Der Djoker bleibt bislang weit hinter seinen Erwartungen zurück, hat noch kein Finale in dieser Saison erreicht, dafür aber viele frühe Pleiten einstecken müssen.

Während Leftie Tabilo in diesem Drittrundenduell sehr stark auftrat, ordentlich Power in seinen Schlägen hatte, kam Djokovic kaum zum Zug. Und wenn: überpowerte er und zeigte insgesamt wenig Geduld, auch zwischen den Ballwechseln. Er verlor gleich zu Beginn seinen Aufschlag, Tabilo gelang früh das Doppelbreak. Auch in Durchgang zwei schaffte der Chilene früh das Break, das Ende besiegelte Djokovic selbst mit einem Doppelfehler. Er wurde anschließend mit Buh-Rufen verabschiedet.

Djokovic, sechsfacher Sieger in Rom, hatte am Freitag einen Schockmoment zu überstehen, als ihm eine Trinkflasche eines Zuschauers auf den Kopf fiel. Er gab jedoch schnell Entwarnung, nahm die Sache mit Humor und erschien am Samstag zum Training mit Fahrradhelm.

Findet Novak Djokovic zurück zu alter Stärke?

Djokovic hatte bislang einen unguten Start ins Jahr: Bei den Australian Open, "seinem" Turnier, verlor er im Halbfinale deutlich gegen den späteren Sieger Jannik Sinner, danach lief es noch schlechter. Unter anderem verlor Djokovic in Indian Wells gegen den italienischen Qualifikanten Luca Nardi. In Monte-Carlo schaffte er es dann ins Halbfinale, einen Start in Madrid sagte er ab.

Tabilo hingegen feierte 2024 schon zwei Turniersiege, beim ATP-Turnier in Auckland zum Jahresauftakt sowie Ende April beim Challenger-Turnier in Aix-en-Provence. Er steht auf seinem Career-High von Platz 32.

Im Live-Ranking hat er nach dem Sieg über Djokovic nun die Top 30 geknackt. In Rom trifft er nun auf Karen Khachanov.

Djokovic hingegen fährt nun mit einigen Zweifeln zu den French Open, sollte er nicht kurzfristig noch eine Wildcard für ein Turnier in der kommenden Woche, in Genf oder Lyon, annehmen.

Grigor Dimitrov weiter

Gewonnen hat indes Grigor Dimitrov, er siegte mit 7:6 (3), 6:3 gegen Terence Atmane. Ebenso trifft auf Taylor Fritz, der mit 6:3, 6:4 gegen Sebastian Korda erfolgreich war - auch wenn er sechs Matchbälle brauchte.

Auch Nuno Borges ist weiter, er könnte im Achtelfinale auf Alexander Zverev treffen. Der muss am Abend allerdings erst gegen Luciano Darderi gewinnen.

