ATP Masters Rom: Novak Djokovic vs Alejandro Tabilo im TV, Livestream, Liveticker

Novak Djokovic (ATP-Nr. 1) trifft beim Masters-Turnier in Rom in der dritten Runde auf den Chilenen Alejandro Tabilo (ATP-Nr. 32). Ab 14.30 Uhr live im TV und via Livestream auf Sky und bei uns im Matchtracker!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.05.2024, 13:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic, Alejandro Tabilo

Novak Djokovic hatte die Lacher auf seiner Seite am spielfreien Samstag.

Nachdem ihm am Freitag nach dem Sieg über Corentin Moutet eine Trinkflasche auf den Kopf gedonnert war (keine Absicht, sie war einem Zuschauer beim Runterbeugen aus dem Rucksack gefallen), erschien Djokovic am Tag drauf aus Sicherheitsgründen mit Fahrradhelm. Und machte seinem Spitznamen "Djoker" wieder mal alle Ehre.

Ohnehin hatte er Entwarnung gegeben, er ruhe sich mit einem Eispack auf dem Kopf aus. "Es war ein Unfall und mir geht es gut, während ich mich mit einem Eisbeutel im Hotel ausruhe. Wir sehen uns alle am Sonntag."

Seinen Auftritt mit Helm kommentierte er mit: "Heute bin ich vorbereitet gekommen."

Djokovic in 2024: Kommt er wieder in Schwung?

Ein Schlag auf den Hinterkopf erhöht ja angeblich das Denkvermögen - vielleicht hat er im Falle von Djokovic auch spielerische Blockaden gelöst. 2024 lief bislang ungut für den 36-Jährigen, der noch keinen Turniersieg feiern konnte und Teile der Saison abgesagt hatte. Dazu kam die Trennung von Coach Goran Ivanisevic, der auch mangelhaften Einsatz beim Training seines ehemaligen Schützlings durchblicken ließ.

In Rom hat Djokovic seine erste Aufgabe mit Moutet nach Break-Rückstand souverän mit 6:3, 6:1 gelöst, das Duell gegen Tabilo ist das erste der beiden gegeneinander.

Djokovic-Gegner Tabilo bereits mit zwei Turniersiegen in 2024

Tabilo kommt dabei mit Rückenwind nach Rom, nach einem Turniersieg in Auckland zu Beginn der Saison sowie einem Finale in Santiago; zuletzt gewann er den Titel beim Challenger-Turnier in Aix-en-Provence.

Mit Platz 32 belegt der 26-Jährige aktuell sein bestes Ranking.

Wann spielt Djokovic in Rom?

Das Drittrundenduell zwischen Novak Djokovic und Alejandro Tabilo ist als drittes Match nach 11 Uhr in Rom angesetzt. Sky überträgt im TV und via Livestream, wir haben den Matchtracker für euch!