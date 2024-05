ATP Masters Rom: Novak Djokovic von Flasche am Kopf getroffen

Novak Djokovic wurde nach seinem Auftaktsieg in Rom versehentlich von einer Flasche getroffen. Die Veranstalter gaben umgehend Entwarnung.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 10.05.2024, 22:30 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wurde am Freitag von einer Flasche getroffen

Novak Djokovic ist nach seinem Erfolg in der zweiten Runde des ATP-1000-Masters in Rom von einer Flasche am Kopf getroffen worden und unter Schmerzen zusammengebrochen. Wie die Veranstalter mitteilten, handelte es sich dabei um einen unglücklichen Zufall. Ein Video zeigt, dass die Flasche aus dem Rucksack eines Zuschauers fiel.

Djokovic hatte nach seinem 6:3, 6:1 gegen den Franzosen Corentin Moutet Autogramme geschrieben, als er von der Flasche aus einiger Höhe getroffen wurde. Der 36-Jährige hielt sich sofort den Kopf, ging in die Knie und schließlich zu Boden. Den Stift, mit dem er Autogramme geschrieben hatte, ließ er fallen. Schnell eilten zahlreiche Security-Mitarbeiter und Helfer zu Djokovic, um diesen abzuschirmen und zu schützen.

Um 22:00 Uhr gab es von Seiten des Turniers dann Entwarnung. "Er (Djokovic, Anm.) wurde mit entsprechenden Medikamenten behandelt und hat das Foro Italico bereits verlassen, um in sein Hotel zurückzukehren. Sein Zustand ist kein Grund zur Sorge", teilten die Organisatoren mit.

