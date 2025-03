ATP-Masters Miami: Mensik mit Debüt-Titel als 100-Crasher für Djokovic

In einem hochklassigen und intensiven Match besiegte der Tscheche Jakub Mensik im Endspiel des ATP-Masters-Turniers in Miami den Serben Novak Djokovic in zwei Tiebreak-Sätzen und feierte damit seinen ersten Titelgewinn auf der ATP-Tour, während Novak Djokovic weiterhin auf seine 100. Trophäe warten muss

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.03.2025, 05:13 Uhr

© Getty Images Der Tscheche Jakub Mensik startete seine ATP-Titelsammlung mit einem Erfolg auf Masters-Ebene.

Mehr Generationen-Duell ging fast nicht. Während der 37-jährige Novak Djokovic im Endspiel des ATP-Masters-Turniers in Miami seinen 100. Titel auf der ATP-Tour anpeilte, strebte der 19-jährige Jakub Mensik seine erste ATP-Trophäe an. Die einzige Vorbegegnung der beiden Protagonisten ging im Vorjahr im Viertelfinale des Masters-Events in Shanghai in drei Sätzen an den serbischen Altmeister.

Das erste Mysterium zeigte sich schon vor dem Match, als Djokovic mit einer Schwellung unter dem rechten Auge in das Hard-Rock-Stadium einlief. Überrascht wurde der Weltranglisten-5. auch vom überfallartigen Start seines Gegners. Nach souverän gehaltenem Service übte Mensik auch mit seinen Returns starken Druck auf den 24-fachen Grand-Slam-Champion aus, der mit zwei leichten Vorhandfehlern in Folge sein erstes Aufschlagspiel abgeben musste. Nach dem schnellen 0:3-Rückstand fand Djokovic über den Aufschlag mehr Sicherheit im Spiel und konnte seinem Gegner ebenfalls das Service abnehmen. Ohne weitere Break-Möglichkeiten ging es in den Tiebreak, in dem sich Mensik mit einem spektakulären Rückhand-Smash das erste Mini-Break sichern und den Vorsprung schnell auf 5:0 ausbauen konnte. Bei seinem dritten Satzball besiegelte der Tscheche mit einem Überkopfball den Gewinn des ersten Durchgangs.

Auch im zweiten Akt blieb die Intensität in den Rallyes weiterhin hoch. Beim Stand von 2:2 erspielte sich Mensik erst mit einem stark erlaufenen Stopp-Ball, später mit einem krachenden Rückhand-Winner die Linie entlang zwei Break-Möglichkeiten, konnte diese aber nicht nutzen. Im weiteren Verlauf setzte Djokovic immer häufiger Stopp-Bälle ein, um seinen Gegner aus dem Rhythmus zu bringen, was ihm aber nicht entscheidend gelang. Auch im zweiten Satz musste der Tiebreak die Entscheidung bringen, in dem Mensik erneut die Oberhand behalten sollte. Mit einem Aufschlag-Winner besiegelte er bei seinem zweiten Matchball den 7:6 (4), 7:6 (4)-Erfolg nach knapp über zwei Stunden.

Nach dem Match kommentierte der glückliche Sieger: “Vor der Partie war ich unglaublich aufgeregt. Umso glücklicher bin ich, dass ich diese Leistung auf dem Platz abrufen konnte. Das ist definitiv der bislang schönste Tag in meinem Leben.”

Damit feierte der Weltranglisten-54., der in der neuen Weltrangliste um 30 Plätze nach oben klettern wird, nach fünf ITF-Titeln und einem Titel auf der ATP-Challenger-Tour seinen ersten Turniererfolg auf der großen ATP-Tour.

