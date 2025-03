ATP Masters Miami live: Novak Djokovic vs. Jakub Mensik im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Jakub Mensik treffen im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami aufeinander. Das Match gibt es ab 21 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.03.2025, 21:10 Uhr

© Getty Images Jakub Mensik und Novak Djokovic treffen zum zweiten Mal aufeinander

Gibt es also tatsächlich den 100. Turniersieg von Novak Djokovic? Oder schafft Jakub Mensik tatsächlich die Sensation? In der bisher einzigen Partie der beiden im vergangenen Jahr in Shanghai ging es jedenfalss recht knapp zu, Djokovic gewann diese in drei Sätzen.

Der Serbe hat im Laufe des Turniers in Miami jedenfalls noch nichts anbrennen lassen, all seine Matches souverän gewonnen. Mensik musste da schon härter arbeiten - wie etwa im Halbfinale gegen Taylor Fritz, das er erst im Tiebreak des dritten Satzes gewann.

