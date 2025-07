Fabio Fognini beendet Karriere mit sofortiger Wirkung

Fabio Fognini hat am Mittwoch seinen sofortigen Rücktritt vom Tennissport verkündet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.07.2025, 17:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Fabio Fognini verabschiedet sich vom Tennissport

Der Fünfsatzkrimi gegen Carlos Alcaraz war tatsächlich das letzte Match in der Karriere von Fabio Fognini. Wie der 38-Jährige am Mittwoch in Wimbledon verkündete, wird er seine Karriere mit sofortiger Wirkung beenden. Ursprünglich wollte der Italiener erst im kommenden Jahr in Monte-Carlo zurücktreten.

“Das ist die beste Art, sich zu verabschieden”, erklärte Fognini bei einer kurzerhand einberufenen Pressekonferenz in London. Die endgültige Entscheidung habe er seiner Frau Flavia Pennetta, die 2014 bei den US Open triumphiert hatte, vor zwei Tagen mitgeteilt. “Ich habe mein Bestes gegeben."

Fognini, der im Laufe seiner Karriere immer wieder als Heißsporn auffiel, gewann im Einzel insgesamt neun Titel. Seinen größten Erfolg feierte er 2019 mit dem Triumph beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo. An der Seite seines Landsmanns Simone Bolelli gewann Fognini 2015 außerdem den Doppeltitel bei den Australian Open.

Historischer Sieg über Nadal

Unvergessen ist auch sein Drittrundenerfolg über Rafael Nadal bei den US Open 2015, als Fognini zum ersten Spieler der Geschichte avancierte, der den Spanier nach einem 0:2-Satzrückstand noch schlagen konnte. In der Weltrangliste schaffte Fognini, dessen bestes Major-Resultat das Erreichen des Viertelfinals bei den French Open 2011 war, vor sechs Jahren sogar den Sprung in die Top Ten (Karrierehoch Position neun).

In der jüngeren Vergangenheit lief es für den hochtalentierten Italiener allerdings nicht mehr nach Plan. “In den letzten drei Jahren meiner Karriere hatte ich viel mit Verletzungen zu kämpfen”, meinte Fognini, der in diesem Jahr kein Match gewinnen konnte. Das Grand-Slam-Event in Wimbledon hatte er nur noch als Nummer 138 der Welt in Angriff genommen.