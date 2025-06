Wimbledon 2025: Fünf Sätze! Alcaraz hat mit Fognini große Mühe

Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist mit einem hart erkämpften 7:5, 6:7 (5), 7:5, 2:6 und 6:1 gegen Fabio Fognini in die zweite Runde von Wimbledon 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.06.2025, 19:27 Uhr

Drei Mal hat Fabio Fognini während seiner Karriere eine Ansetzung auf dem Centre Court in Wimbledon bekommen - und naturgemäß gegen extrem prominente Gegner: so musste er sich mit Roger Federer 2012 und fünf Jahre später mit Andy Murray auf dem fast heiligen Rasen auseinandersetzen. Fognini verlor beide Partien.

Und nun ging es am ersten Tag der Championships 2025 also gegen Carlos Alcaraz, den Titelverteidiger. Fognini ist 38 Jahre alt, in seiner besten Zeit ist er über den Court geflogen wie jetzt der junge Spanier. Diese beste Zeit wird nicht wiederkommen, es ist davon auszugehen, dass das 5:7, 7:6 (5), 5:7, 6:2 und 1:6 aus Sicht des Italieners das letzte Resultat gewesen sein wird, das Fabio Fognini in Wimbledon abgeliefert hat.

Fognini spielt fantastisches Tennis

Carlos Alcaraz zu unterstellen, dass er die erste Aufgabe in diesem Jahr nicht ganz ernst genommen hat, ginge indes zu weit. Vom ersten Satz an zeigte Fognini mit seinen kurzen Schwüngen, dass er unter bestimmten Umständen immer noch Punkte konstruieren kann - auch gegen die Nummer zwei der Welt. Aber Alcaraz half auch kräftig mit. Mit schlampigen Schlägen, fragwürdigen Position auf dem Court, etc. Das Break zum 6:5 war daher auch ein Resultat davon, dass der Schützling von Juan Carlos Ferrero etwas konzentrierter agierte.

Im zweiten Akt holte sich Alcaraz Fogninis Aufschlag zum 3:2, die Zeichen standen auf einem klaren Erfolg für den Favoriten. Aber dann kehrte die Schlampigkeit zurück, Alcaraz bewegte sich nicht mehr gut, Fognini witterte seine Chance. Und verwertete im Tiebreak seinen vierten Satzball zum Ausgleich.

Alcaraz mit dem frühen Break im fünften Satz

Auch im dritten Satz ließ der Routinier nicht locker, selbst nachdem Alcaraz mit 5:3 in Führung ging. Fognini gelang das sofortige Reabreak. Mit phasenweise fantastischem Tennis. Dennoch gelang Alcaraz im zwölften Spiel das erneute Break. Und damit der Satzgewinn. Würde Fabio Fognini nun sein Knie beugen? Keineswegs! Vielmehr holte er sich das Break zum 3:2. Und gewann den vierten Durchgang mit 6:2.

In der Entscheidung holte sich Alcaraz den Aufschlag von Fognini zum 2:0, wehrte unmittelbar danach zwei Chancen auf das Rebreak ab. Es folgte eine Pause - denn im Publikum war ein Fan kollabiert. Fabio Fognini nutzte die Pause, um mit seiner Frau Flavia Pennetta zu plaudern. Nach einer Viertelstunde ging es weiter. Und Fognini hatte nichts mehr zuzusetzen. Nach 4:36 Stunden Spielzeit war der 19. Matchsieg von Carlos Alcaraz in der Tasche. In Runde zwei geht es gegen den britischen Qualifikanten Oliver Tarvet, der gegen Leandro Riedi sicher in drei Sätzen gewinnen konnte.

Medvedev, Tsitsipas, Rune scheitern

Abseits des Centre Courts hatte es am Montag schon zwei Niederlagen renommierter Athleten gegeben: Dass Stefanos Tsitsipas gegen den Franzosen Valentin Royer nach zwei verlorenen Sätzen mit einer Rückenverletzung aufgeben musste, hatte sich in den letzten Tagen im Training mit Neo-Coach Goran Ivanisevic nicht abgezeichnet. Und noch weniger, dass Daniil Medvedev gegen Benjamin Bonzi in vier Sätzen untergehen würde. Für Medvedev war es die zweite Erstrunden-Pleite bei einem Major in Folge: In Roland-Garros hatte er zum Auftakt gegen Cameron Norrie verloren.

Holger Rune, der potenzielle Viertelfinal-Gegner von Carlos Alcaraz, darf sich auch schon auf einen langen Sommer vorbereiten. Der Däne ließ gegen Nicolas Jarry einen Zwei-Satz-Vorsprung sausen, verlor mit 6:4, 6:4, 5:7, 3:6 und 4:6.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon