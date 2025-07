An der Seite von Jack Sock: 59-jähriger Milliardär Bill Ackman schlägt in Newport auf

Profi-Debüt im Alter von 59 Jahren? Der US-amerikanische Milliardär Bill Ackman sorgt für ein Kuriosum.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.07.2025, 11:53 Uhr

© Getty Images Bei den US Open 2021 war Bill Ackman noch Zuschauer

Es ist eine der kuriosesten Geschichten des Jahres: Der 59-jährige Milliardär Bill Ackman wird in dieser Woche sein Debüt auf der Tennistour geben. Dank einer Wildcard geht der US-amerikanische Fondsmanager in dieser Woche an der Seite von Jack Sock beim Challenger-Turnier in Newport in der Doppel-Konkurrenz an den Start.

Ursprünglich hätte Ackman in Newport gemeinsam mit Nick Kyrgios spielen sollen, aufgrund der anhaltenden Verletzungsprobleme des Australiers wird er nun jedoch mit Sock antreten. Sock, der 2023 eigentlich seinen Rücktritt vom Tennissport bekanntgegeben hatte, gewann im Laufe seiner Karriere 17 Doppel-Titel. Darunter waren zwei Triumphe in Wimbledon (2014 und 2018) sowie einer bei den US Open (2018).

Ackman schlug bereits mit Federer

"Ich werde versuchen, eine Menge Spaß zu haben. Wir werden alles tun, was wir können, um zu gewinnen und eine gute Show zu bieten", sagte Ackman im Gespräch mit Front Office Sports. Eigenen Angaben zufolge steht der Milliardär, der als Unterstützer der PTPA gilt, in einer normalen Woche vier-bis fünfmal und im Sommer jeden Tag für 90 Minuten auf dem Court.

In der Vergangenheit soll Ackman mit Roger Federer und Stefanos Tsitsipas einige Bälle geschlagen haben. Bei seinem Debüt auf der ATP-Tour treffen der 59-Jährige und Sock am Mittwoch auf Omar Jasika und Bernard Tomic. Zum ältesten Spieler mit zumindest einem Weltranglistenpunkt wird Ackman übrigens nicht avancieren: Diesen Rekord hält ATP-Angaben zufolge Gardnar Mulloy, der 1978 im Alter von 64 Jahren aus dem Ranking fiel.

Das Doppel-Tableau in Newport