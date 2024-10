ATP Masters Shanghai: Djokovic komplettiert mit Comeback-Erfolg das Halbfinale

Novak Djokovic ist mit einem 6:7 (4), 6:1 und 6:4 gegen Jakub Mensik als letzter Spieler in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen. Dort trifft er morgen auf Taylor Fritz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2024, 15:02 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hatte gegen Jakub Mensik nicht immer gut lachen

Novak Djokovic fehlen noch zwei Match-Erfolge auf seinen 100. Turniersieg. Um allerdings das Halbfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai zu erreichen, musste sich Djokovic gegen Jakub Mensik ordentlich strecken. Denn der tschechische Teenager nutzte eine Schwächephase von Djokovic im ersten Satz, drehte einen 0:3-Rückstand im Tiebreak. Am Ende war es aber dann die Routine des Olympiasiegers von Paris 2024, die in ein 6:7 (4), 6:1 und 6:4 für Djokovic mündete.

In der Vorschlussrunde bekommt es Novak Djokovic morgen mit Taylor Fritz zu tun. Und das ist stets eine gute Nachricht für den serbischen Großmeister. Denn gegen Fritz hat Djokovic alle bisherigen neun Matches gewonnen.

Sinner morgen gegen Machac

Der 19-jährige Mensik darf mit seinem Ausflug nach Shanghai trotz der Niederlage gegen sein Idol Djokovic sehr zufrieden sein. Denn im Live-Ranking hat sich Mensik bereits um 14 Plätze verbessert, liegt dort auf Platz 51.

Das Halbfinale in der oberen Hälfte werden Turnierfavorit Jannik Sinner und Tomas Machac bestreiten, der etwas ältere Landsmann von Jakub Mensik, der gestern überraschend gegen Carlos Alcaraz gewinnen konnte. Sinner hatte sich gegen einen an der Schulter lädierten Daniil Medvedev mit 6:1 und 6:4 behauptet.

