Joao Fonseca: Es sind nur noch kleine Schritte

Joao Fonseca hat beim ATP Masters in Madrid gegen Tommy Paul knapp verloren. Doch der Brasilianer zeigt in jedem seiner Auftritte, dass die Zukunft dem 18-Jährigen gehören wird. Der Weg in die Topplatzierungen dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.04.2025, 17:16 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca wird in den kommenden Jahren noch einige Erfolge feiern dürfen.

Joao Fonseca unterlag am späten Samstagabend dem US-Amerikaner Tommy Paul denkbar knapp. In zwei Tiebreaks sicherte sich der 27-Jährige den Matcherfolg gegen den bisherigen Shootingstar der laufenden Saison.

Für den Teenager war es einmal mehr eine Möglichkeit, um der Tenniswelt zu zeigen, welche erstaunlichen Fähigkeiten in dem jungen Brasilianer stecken und auf was sich die Kontrahenten auf der Tour in den kommenden Jahren einstellen können. Auch Gegner Tommy Paul zeigte sich beeindruckt von der Leistung seines Gegners: „Er schlägt den Ball sehr hart. Du musst Dich gegen ihn viel hin und her bewegen.“

Fonseca zuletzt nur mit Niederlagen gegen Topspieler

Doch trotz des Lobes, was es an diesem Abend auch eine Bestätigung dafür, dass das dominante Sandplatztennis von Joao Fonseca gegen die besten Spieler der Szene auch noch seine Grenzen hat. Zumal Tommy Paul nicht gerade zu den absoluten Sandplatzspezialisten gehören mag.

Seit seinem Überraschungstitel in Buenos Aires scheiterte Fonseca bei den Masters-Events stets gegen Spieler aus den Top 15. Beim 175er-Challenger in Phoenix feierte der Südamerikaner einen weiteren großen Triumph.

Es sind also die Topleute der Tour, die Joao Fonseca aktuell noch stoppen können. Bei der rasanten Entwicklung des jungen Tennisprofis, der aktuell noch auf Platz 65 der Weltrangliste steht, dürfte dieser schon bald das notwendige spielerische Rezept parat haben.