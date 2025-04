ATP Madrid: Cerundolo will Zverev erneut ein Bein stellen

Selbe Runde, selber Gegner, selber Ausgang? Francisco Cerundolo will Alexander Zverev beim ATP-Masters-1000er-Event in Madrid wie bereits im Vorjahr einen Strich durch die Rechnung machen. 2024 gab es in der spanischen Hauptstadt - ebenfalls im Achtelfinale - einen 6:3, 6:4-Erfolg für den Argentinier.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 28.04.2025, 14:26 Uhr

© Getty Images Francisco Cerundolo will Alexander Zverev in Madrid wieder ein Bein stellen

Dass Francisco Cerundolo nicht unbedingt zu Alexander Zverevs Lieblinsgegnern gehört, zeigte sich jedoch auch schon in diesem Jahr in Buenos Aires, als der Lokalmatador in drei Sätzen die Oberhand behielt. Im Head-to-head steht da also derzeit ein 2:0 aus Sicht des Weltranglisten-21. in den Statistiken.

Dementsprechend cool gab sich Cerundolo nach seinem Drittrunden-Erfolg über seinen Landsmann Francisco Comesana. "Ich bin in dieser Saison bisher sehr konstant und ich spiele gutes Tennis. Das Match gegen Alexander Zverev wird sehr umkämpft werden, aber ich hoffe, dass ich den letztjährigen Erfolg wiederholen kann - aber auch er [Zverev] war zuletzt in guter Form", so der 26-Jährige.

Mit Francisco Comesana hatte Cerundolo am Sonntag einen Gegner, den er seit Kindestagen an kennt: "Es ist schwer, gegen einen Freund zu spielen, mit dem man seit der Kindheit so viele Dinge teilt. Es ist eine Ehre, sich dann in der dritten Runde eines Masters-Turniers gegenüberzustehen. Wir verbessern uns beide ständig", so der Mann aus Buenos Aires.

Während Cerundolo den Achtelfinal-Einzug in der spanischen Hauptstadt in zwei relativ klaren Sätzen besiegelte, benötigte Alexander Zverev einen wahren Kraftakt. Nach turbulentem Spielverlauf kämpfte sich der Deutsche gegen Alejandro Davidovich Fokina mit 2:6, 7:6(3), 7:6(0) weiter. Spielerisch lief es dabei zwar für den Weltranglisten-Zweiten nicht nach Wunsch, mental könnte der Sieg jedoch einiges wert gewesen sein. Wie viel, wird man wohl bereits gegen Francisco Cerundolo sehen.

Herren-Einzel-Tableau in Madrid