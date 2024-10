ATP Shanghai live: Novak Djokovic vs. Jakub Mensik im TV, Livetsream und Liveticker

Novak Djokovic und Jakub Mensik bestreiten das letzte Viertelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai. Das Match gibt es jetzt live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2024, 15:01 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic trifft zum ersten Mal auf Jakub Mensik

Es wird das erste Treffen zwischen dem 99-maligen Turniersieger auf der ATP-Tour und dem tschechischen Teenager werden. Djokovic konnte bislang in Shanghai voll überzeugen, feierte nur Zwei-Satz-Siege.

Jakub Mensik dagegen musste in jeder seiner Partien über die volle Distanz gehen. Auf dem Weg in die Vorschlussrunde besiegte er neben anderen auch Andrey Rublev und Grigor Dimitrov. Der Sieger dieser Partie bekommt es in der Vorschlussrunde übrigens mit Taylor Fritz zu tun.

Djokovic vs. Mensik - hier gibt es einen Livestream

Das Match gibt es jetzt live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai