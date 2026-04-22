ATP Masters Madrid: Casper Ruud setzt als Titelverteidiger auf Nadal-Mentalität

Casper Ruudgeht nach überstandener Verletzung als Titelverteidiger bei den Mutua Madrid Open an den Start. Unterstützung bekam der Norweger zuletzt von Rafael Nadalauf Mallorca.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.04.2026, 22:08 Uhr

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© Getty Images Casper Ruud hat sich vor den Mutua Madrid Open einiges von Rafael Nadal abgeschaut

Für Casper Ruud bleibt das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid ein besonderer Ort. Vor einem Jahr gewann der Norweger dort den größten Titel seiner Karriere – nun kehrt er erstmals als Titelverteidiger bei einem Masters-1000-Event in die spanische Hauptstadt zurück und spricht mit ATP Media über seine Hoffnungen und Erwartungen.

Dabei stand sein Start zwischenzeitlich sogar auf der Kippe. Nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe beim Monte-Carlo Masters 2026 hatte Ruud Sorgen, ob Madrid überhaupt möglich sein würde. Die Wende brachte offenbar eine Trainingswoche auf Mallorca, wo er in der Akademie von Rafael Nadal arbeitete und gleichzeitig an seiner Fitness feilte. Inzwischen fühle er sich wieder komplett fit, erklärte Ruud erleichtert.

Beeindruckt von Entschlossenheit Nadals

Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm dabei die Gespräche mit Nadal. Der Spanier habe ihn ermutigt, weiterzumachen und immer das Beste aus sich herauszuholen. Vor allem Nadals Mentalität beeindruckt Ruud weiterhin: Selbst an schlechten Tagen habe der Mallorquiner Matches gewonnen, weil er körperlich und mental so außergewöhnlich vorbereitet gewesen sei. Genau diese Entschlossenheit sei etwas, das man von Nadal lernen könne.

Sportlich wartet in Madrid nun direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Ruud trifft zum Auftakt entweder auf Jaume Munar oder Alexander Shevchenko. Trotz der Absagen von Carlos Alcaraz und Novak Djokovic erwartet der Norweger ein stark besetztes Turnier. Besonders Jannik Sinner und Arthur Fils hob er hervor – ebenso wie das spanische Talent Rafael Jodar, dem er eine große Zukunft zutraut.

Das Einzel-Tableau in Madrid