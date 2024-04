ATP Masters Madrid: Daniel Altmaier steht in der dritten Runde

Mit Daniel Altmaier ist der erste deutsche Spieler beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid in die Runde der letzten 32 eingezogen

von SID

zuletzt bearbeitet: 26.04.2024, 14:35 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier steht nach einem Sieg über den Franzosen Arthur Fils in der dritten Runde der Mutua Madrid Open

Daniel Altmaier hat als erster deutscher Tennisprofi die dritte Runde des ATP-Masters in Madrid erreicht. Der Vorjahres-Viertelfinalist aus Kempen setzte sich am Freitag nach einer starken Vorstellung mit 6:2, 6:3 gegen den jungen Franzosen Arthur Fils durch und revanchierte sich beim Weltranglisten-32. für die Zweitrundenniederlage vor einer Woche in Barcelona.

Altmaier, der im vergangenen Jahr in der spanischen Hauptstadt sein bisher bestes Ergebnis bei einem Masters erreichte, spielte gegen den 19-Jährigen von Beginn an druckvoll und nutzte nach 1:18 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball. In der dritten Runde trifft Altmaier auf den Weltranglistenneunten Hubert Hurkacz aus Polen oder den Briten Jack Draper.

Am Abend sind mit dem zweimaligen Turniersieger Alexander Zverev und München-Champion Jan-Lennard Struff, der im vergangenen Jahr das Finale erreichte, zwei weitere Deutsche in Madrid gefordert.

