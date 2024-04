ATP Masters Madrid: Darwin Blanch fordert Rafael Nadal im Inbegriff des Generationenduells

Rafael Nadal bekommt es beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid mit dem um mehr als 20 Jahre jüngeren US-Amerikaner Darwin Blanch zu tun.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.04.2024, 07:46 Uhr

© Getty Images In Barcelona scheiterte Rafael Nadal an Alex de Minaur

Wenn Rafael Nadal am Mittwoch oder Donnerstag sein Auftaktmatch in Madrid bestreitet, kommt es zu einem wahren Generationenduell. Der 37-jährige Mallorquiner trifft auf den erst 16-jährigen US-Amerikaner Darwin Blanch, der in seiner Heimat als große Zukunftshoffnung gilt.

Mit seiner Reaktion in den sozialen Medien ("guys, I play nadal, wtf") sorgte Blanch allenfalls bereits für einen Schmunzler. Ob der Teenager in der Caja Magica selbst etwas zu lachen haben wird, darf trotz Nadals Verletzungssorgen in der jüngeren Vergangenheit allerdings bezweifelt werden.

Nadal vor Wiedersehen mit de Minaur

Schließlich ist Nadal auf der roten Asche zweifellos der beste Spieler aller Zeiten. Kurioses Detail am Rande: Drei seiner insgesamt 14 French-Open-Titel gewann der Spanier, bevor Blanch am 28. September 2007 das Licht der Welt erblickte. Insgesamt holte Nadal in seiner Laufbahn 22 Grand-Slam-Trophäen.

Nach Möglichkeit soll bei den French Open in Paris eine weitere hinzukommen. Dafür benötigt Nadal in erster Linie Matchpraxis. Zuletzt verlor der ehemalige Weltranglistenerste in Barcelona in Runde zwei gegen Alex de Minaur. Sollte Nadal gegen Blanch gewinnen, käme es in Madrid zum Wiedersehen mit dem Australier.

