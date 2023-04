ATP Masters Madrid live: Jan-Lennard Struff vs. Ben Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid auf den Amerikaner Ben Shelton. Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2023, 11:08 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft erstmals auf Ben Shelton

Struff rutschte zwar nur als Lucky Loser in das Tableau in Madrid, muss nach seiner starken Vorstellung gegen Lorenzo Sonego aber als Favorit für das erste Treffen mit Ben Shelton gelten. Der amerikanische Linkshänder gibt heute sein Debüt in der Caja Magica.

Drei Deutsche haben den Sprung in Runde drei ja bereits geschafft: Daniel Altmaier, der Oscar Otte besiegen konnte, trifft dort auf Yannick hanfmann. Und auch Alexander Zverev darf nach dem Drei-Satz-Erfolg gegen Roberto Carballes Baena in Madrid weitermachen.

Struff vs. Shelton - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Ben Shelton gibt es ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

