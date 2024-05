ATP-Masters Madrid: Fritz kämpft sich mit Sieg gegen Cerundolo ins Halbfinale

Nach einem Blitzstart musste Taylor Fritz im Viertelfinale des ATP-Masters-Turniers in Madrid noch über drei Sätze gehen, ehe er Francisco Cerundolo zum Einzug in die Runde der letzten Vier bezwingen konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.05.2024, 23:57 Uhr

© Getty Images Nach einem Blitzstart mühte sich Taylor Fritz zum Dreisatz-Sieg gegen Francisco Cerundolo.

Vor der Viertelfinal-Begegnung beim ATP-Masters-Turnier in Madrid standen sich Taylor Fritz aus den USA und der Argentinier Francisco Cerundolo bislang einmal auf der Tour gegenüber. Im letzten Jahr siegte der 25-jährige Cerundolo in der 3. Runde von Roland Garros in vier Sätzen auf der roten Asche, die es auch in der Caja Magica zu bespielen galt. Obwohl der 26-jährige Fritz bei seinen bisherigen sieben Titeln auf der ATP Tour keinen auf Sand gewinnen konnte, macht der Kalifornier auf dem Belag stetige Fortschritte, wie sein Finaleinzug beim ATP-Turnier in München zeigte.

Und so lief der Motor des an Nr. 12 gesetzten Fritz gegen den Zverev-Bezwinger von Beginn an auf vollen Touren. Nachdem Cerundolo sein erstes Aufschlagspiel auf chaotische Weise abgab, konnte er auch sein zweites Service-Game nicht halten. Fritz schaffte es, seinen Gegner mit glatten Schlägen zu bewegen, wodurch Cerundolo durch die weiten Wege beim Umlaufen der Rückhand sehr fehlerhaft mit seiner Vorhand agierte. Lediglich einmal konnte der Argentinier im ersten Durchgang bei eigenem Aufschlag anschreiben.

Im dritten Spiel des zweiten Akts sah sich der auf Position 21 geführte Cerundolo erneut zwei Breakbällen gegenüber, konnte diese aber abwehren und anschließend den Durchgang offen gestalten. Im weiteren Verlauf spielte er wesentlich geduldiger und schaffte es immer besser, seinen Gegner in längere Ballwechsel zu verstricken. Beim Stand von 4:3 erspielte sich der Argentinier seine ersten Breakchancen im Match und nutzte die zweite mit einem unerreichbaren Stopp-Ball. Anschließend fixierte der zweifache ATP-Titelträger in einem hartumkämpften Aufschlagspiel den Satzausgleich.

Der dritte Durchgang startete komplett auf Augenhöhe und zeichnete sich durch lange und intensive Rallyes aus. Während Fritz weiterhin an seinem geradlinigen Spiel festhielt, versuchte Cerundolo immer wieder mit Stopp-Bällen den Rhythmus seines Gegners zu brechen. Beim Stand von 4:3 erspielte sich der US-Amerikaner die erste Break-Möglichkeit im Satz, die er nach einem etwas glücklichen Netzball per Smash verwerten konnte. Im Anschluss servierte der ehemalige Masters-Champion das Match souverän aus und fixierte mit einem Service-Winner den 6:1, 3:6, 6:3-Erfolg nach 1:48 Stunden. Für Fritz war es der 250. Einzelerfolg auf der Profi-Tour.

Im Halbfinale trifft der Weltranglisten-13. auf Andrey Rublev aus Russland, der den spanischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz nach zwei Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:3, 6:2 entthronen konnte.

