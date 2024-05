ATP Masters Madrid live: Taylor Fritz vs. Francisco Cerundolo im TV, Livestream und Liveticker

Taylor Fritz und Francisco Cerundolo treffen im zweiten Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2024, 18:17 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz und Francisco Cerundolo spielen um einen Platz im Madrid-Halbfinale

Eigentlich hätten die deutschen Tennisfans an dieser Stelle gerne Alexander Zverev gesehen - der aber unterlag am Dienstag Francisco Cerundolo recht glatt in zwei Sätzen. Und also darf der Argentinier um den Einzug in sein erstes Halbfinale in Madrid spielen.

So weit hat es auch Taylor Fritz noch nie geschafft. Der US-Amerikaner kommt indes auf Sand immer besser in Schwung. Was sich auch bei seinem Achtelfinal-Sieg gegen Hubert Hurkacz gezeigt hat.

Fritz vs. Cerundolo - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Taylor Fritz und Francisco Cerundolo gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid