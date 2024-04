ATP München: Endlich! Struff holt ersten Titel auf der Tour!

Jan-Lennard Struff hat erstmals ein Einzel-Turnier auf der ATP-Tour gewonnen. Der deutsche Davis-Cup-Spieler bezwang im Endspiel von München Taylor Fritz mit 7:5 und 6:3.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.04.2024, 15:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jan-Lennard Struff in München

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Von Jens Huiber aus München

Von ein bisschen Regen lässt sich in München dieser Tage niemand mehr aus der Ruhe bringen. Nicht die Verantwortlichen, nicht die Fans, schon gar nicht Jan-Lennard Struff. Und so war es nur allzu logisch, dass der 33-Jährige endlich seinen ersten Titelgewinn auf der ATP-Tour feiern durfte. Struff schlug Taylor Fritz mit 7:5 und 6:3. Im Dauerregen, wie man es hier mit Ausnahme des gestrigen Samstags eigentlich täglich erlebt hat.

Im erste Satz lag Struff zunächst mit einem Break vorne - und musste dann doch froh sein, dass Fritz beim Stand von 5:4 für den Amerikaner drei Satzbälle nicht bewerten konnte. Struff nutzte das Momentum, nahm Fritz erneut dessen Aufschlag ab. Und servierte sicher zum 7:5 aus.

Struff im zweiten Satz klar besser

Durchgang zwei begann erneut mit einem Break von Struff, diesmal vermochte Fritz nicht sofort zu kontern.

Struff war 2021 in München schon einmal im Endspiel gestanden, hatte dieses gegen Nikolov Basilashvili verloren. Besonders knapp dran an einem Titel war er dann im vergangenen Jahr in Stuttgart, wo sich dann eben doch Frances Tiafoe zum Turniersieg gratulieren lassen durfte.

In München ließ Jan-Lennard Struff dann keine Zweifel mehr aufkommen, spätestens mit dem neuerlichen Break zum 5:2. Allerdings: Ganz ohne Drama ging es auch diesmal nicht: Denn Struff verlor seinen Aufschlag zum 3:5 (zu null!). Wenige Augenblicke später erspielte sich Struff aber als Rückschläger einen Matchball. Und vollendete mit einem Smash.

Womit aber nur der erste Teil des Arbeitstages von Struff erledigt war. Für die Siegerehrung musste er sich der guten Münchner Tradition nach in eine Lederhose zwängen, bevor er das Siegerauto in Empfang nehmen durfte. Und gleich steht ja auch noch das Doppel-Finale an der Seite von Andreas Mies an.

Hier das Einzel-Tableau in München