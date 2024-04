ATP München live: Jan-Lennard Struff vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff und Taylor Fritz bestreiten heute das Endspiel beim ATP-Tour-250-Turnier in München. Das Match gibt es ab 13:30 Uhr live im TV bei Sky und beim BR, im Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.04.2024, 15:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Jan-Lennard Struff und Taylor Fritz spielen heute um den Titel in München

Es wird die dritte Begegnung zwischen Struff und Fritz werden, die Bilanz ist bislang ausgeglichen. 2019 in Wimbledon konnte sich Struff in vier Sätzen behaupten, Fritz revanchierte sich 2021 in der Halle von St. Petersburg.

Für Struff geht es um den ersten Einzel-Turniersieg auf der ATP-Tour überhaupt. Taylor Fritz hat schon sieben Titel auf der Habenseite.

Struff vs. Fritz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Taylor fritz gibt es ab 13:30 Uhr live im TV und im Livestream bei Sky und beim BR.

Hier das Einzel-Tableau in München