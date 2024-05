ATP Masters Madrid: Rublev beendet Siegesserie von Alcaraz

Andrey Rublev hat im ersten Viertelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid den zweimaligen Titelverteidiger Carlos Alcaraz mit 4:6, 6:3 und 6:2.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.05.2024, 18:16 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev am Mittwoch in Madrid

Luka Modric hatte es rechtzeitig zum Start der Partie aus der Münchner Allianz Arena in die Caja Magica geschafft, Raul Gonzalez scheint dort ohnehin eine Dauerkarte gelöst zu haben. Und so fand dieses erste Viertelfinale der Männer beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid 2024 also vor prominenten Zeugen statt. Und unter geschlossenem Dach - was die Verhältnisse gegenüber dem ersten Match des Tages auf dem Court Manolo Santana zwischen Elena Rybakina und Yulia Putintseva deutlich veränderte. Andererseits aber auch die Unterstützung der Fans für den Lokalmatador Alcaraz noch einmal multiplizierte.

Alcaraz war mit der Empfehlung von 14 Matchsiegen in Folge in das erst zweite Treffen mit Rublev gegangen. Und hatte gleich bei seinem ersten Aufschlagspiel Probleme. Die der Madrid-Champion von 2022 und 2023 aber korrigierte. Ein Break genügte schließlich, Alcaraz gewann den ersten Satz mit 6:4.

Rublev mit zwei Breaks gegen Alcaraz im dritten Satz

Dann aber nutzte Andrey Rublev doch einmal eine Möglichkeit zum Break. Beim Stand von 4:1 hieß es dann wieder 0:40 aus Sicht des Aufschlägers Alcaraz, der aber fünf Punkte in Folge gewann. Wenige Augenblicke später verpasste Alcaraz aber die Chance zum Rebreak. Nach 84 Minuten Spielzeit hatte Rublev den Satzausgleich fixiert.

In der Entscheidung legte Rublev gleich wieder vor. Mit dem zweiten Break zum 4:1 schuf der Außenseiter dann Fakten, an denen Alcaraz nicht mehr rütteln konnte. UNd gewann schließlich mit 4:6, 6:3 und 6:2.

Der Gegner für das Halbfinale wird heute in der zweiten Partie der Night Session ermittelt. Da treffen Taylor Fritz und Francisco Cerundolo aufeinander.

