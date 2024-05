ATP Masters Madrid live: Carlos Alcaraz vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Andrey Rublev bestreiten das erste Viertelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid. Das Match gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2024, 18:14 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev und Carlos Alcaraz treffen erst zum zweiten Mal aufeinander

Erstaunlicherweise haben Alcaraz und Rublev erst einmal gegeneinander gespielt: Im vergangenen Jahr bei den ATP Finals in Turin. Da konnte sich der Spanier sicher in zwei Sätzen behaupten.

Die Ausgangslage in Madrid ist ein wenig komplizierter: Auf der einen Seite versucht sich Carlos Alcaraz gerade daran, zum dritten Mal in Folge den Titel in der Caja Magica zu holen. Gegen Jan-Lennard Struff geriet der Lokalmatador aber in arge Schwierigkeiten. Andrey Rublev wiederum konnte auf Sand bislang nicht überzeugen - außer in seinen bisherigen Begegnungen in Madrid.

Alcaraz vs. Rublev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Andrey Rublev gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

