ATP Masters Madrid live: Jan-Lennard Struff vs. Dusan Lajovic im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid auf den Serben Dusan Lajovic. Das Match gibt es ab ca. 12:20 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.05.2023, 07:17 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft in der dritten Runde von Madrid auf den Serben Dusan Lajovic

Jan-Lennard Struff war nach der Qualifikation für das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid eigentlich auch schon wieder draußen, verlor er doch das Finale der Vorausscheidung gegen den Russen Aslan Karatsev deutlich mit 4:6, 2:6. Als Lucky Loser hat sich der Warsteiner nun allerdings bereits in die dritte Runde gekämpft (mit Erfolgen über Lorenzo Sonego und Ben Shelton) und möchte mit einem Sieg über Dusan Lajovic wenn möglich auch noch den Sprung ins Achtelfinale schaffen.

In direkten Duellen liegt der 33-jährige Deutsche gegen den Südslawen ganz klar voran - alle bisherigen drei Aufeinandertreffen konnte Struff für sich entscheiden - zuletzt im Vorjahr beim Hallenhartplatz-Turnier in Sofia (Bulgarien).

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Dusan Lajovic gibt es ab ca. 12:20 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

