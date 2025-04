ATP Masters Madrid: Nishikori feiert Jubiläumssieg, ein Pole darf sich freuen

Kei Nishikori ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid in die zweite Runde eingezogen und hat dabei seinen 450. Matchsieg auf der Tour gefeiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.04.2025, 15:42 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori hält jetzt bei 450 Matchsiegen

Es gibt Profis, die können sich noch Jahre nach einem Match an eigentlich jeden Ballwechsel ebenjener Begegnung erinnern. Kei Nishikori gehört da wohl nicht dazu. Denn der Japaner bekundete nach dem 6:4, 3:6 und 6:3 in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid, dass er keine zehn Partien von jenen 450 aufzählen könnte. Das mag ein wenig Understatement sein - Fakt ist aber, dass Nishikori in Runde zwei steht. Und dort am Samstag auf Denis Shapovalov treffen wird. Nimmt man die Form des Kanadiers während der letzten Wochen: Sieg Nummer 451 für Nishikori ist keineswegs undenkbar.

Und während die spanischen Fans am Rückzug von Carlos Alcaraz zu knabbern hatten, durfte sich Kamil Machjrzak freuen. Denn der Pole, der auch von Christopher Kas trainiert wird, schlüpfte als Lucky Loser doch noch ins Hauptfeld. Und da gleich in die zweite Runde, wo Machjrzak auf den Kanadier Gabriel Diallo treffen wird.

Medjedovic vergibt Breakball um Breakball

Und sonst so? Tomas Martin Etcheverry und Hamad Medjedovic lieferten sich einen Instant Classic, der mehr als drei Stunden lang andauerte und mit einem knappen Sieg von Etcheverry endete. Medjedovic brachte dabei das Kunststück zustanden, in den Sätzen zwei und drei nur einen von insgesamt 23 Breakbällen verwerten zu können.

Gleich nebenan musste David Goffin dritten Satz gegen Alexandre Müller aufgeben. Der Franzose spielt jetzt gegen seinen Landsmann Ugo Humbert.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid