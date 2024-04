ATP Masters Madrid: Richard Gasquet verliert bei seinem 1000. Match auf der Tour

Altmeister Richard Gasquet hat in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid trotz einer Niederlage gegen Lorenzo Sonego Tennisgeschichte geschrieben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.04.2024, 17:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Richard Gasquet spielte am Donnerstag in Madrid sein 1000. Match auf der ATP-Tour

Keine Frage - Richard Gasquet befindet sich mit Sicherheit bereits im Spätherbst seiner Karriere. Auch wenn der Franzose mit der wunderschönen einhändigen Rückhand noch für die ein oder andere Überraschung zu haben ist, setzte es in der jüngeren Vergangenheit auch immer und immer wieder herbe Niederlagen.

Wenngleich dem 37-Jährigen immer wieder das Klischee des schlampigen Talents oder des Tennis-Lebemanns umgehängt wird, kann man eines vom Westeuropäer sicher nicht behaupten, nämlich, dass er ein fauler Turnierspieler wäre. Denn auch wenn Gasquet seine Auftaktpartie beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gegen Lorenzo Sonego verloren geben musste, war es eine ganz eindrückliches Match auf Statistikseite.

So war die 2:6,-5:7-Niederlage des 16-fachen ATP-Turniersiegers auch sein 1000. Match auf der großen Herren-Tour. Lediglich drei aktive Spieler haben mehr gespielte Matches auf ihren Buckeln, und zwar Novak Djokovic (1315), Rafael Nadal (1291) und Fernando Verdasco (1006). Knapp dahinter wartet noch Andy Murray (996) auf die beeindruckende "Benchmark".

Im vergangenen Juni feierte Gasquet seinen 600. Matcherfolg auf der ATP-Tour. Kein Franzose vor ihm konnte so viele Partien auf der größten Tennisbühne der Welt für sich entscheiden. Ob er nächste Woche beim hochdotierten ATP-Challenger-Turnier in Aix-en-Provence aufschlagen oder erst wieder in Rom in Erscheinung treten wird, entscheidet sich wohl in den nächsten Tagen oder Stunden.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid.