ATP Masters Rom: Auch Jannik Sinner sagt Teilnahme ab

Jannik Sinner wird nicht beim ATP masters in Rom antreten. Das gab der Südtiroler in den sozialen Netzwerken am Samstagnachmittag bekannt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2024, 15:31 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner wird nicht beim Masters in Rom an den Start gehen.

Jannik Sinner konnte zu seinem Viertelfinale des Masters-Turniers in Madrid gegen Felix Auger-Aliassime nicht antreten. Hüftprobleme stoppten den Weltranglistenzweiten und machten eine weitere Teilnahme in der spanischen Hauptstadt unmöglich.

Wie der Italiener am Samstagnachmittag verlauten ließ, wird die Pause nun länger dauern. Auch beim in der nächsten Woche beginnenden ATP Masters in Rom wird Jannik Sinner nicht antreten können und sich stattdessen auf die Genesung konzentrieren.

Auch Carlos Alcaraz fehlt in Rom

Damit fehlt neben Carlos Alcaraz ein weiterer Topstar beim Traditonsturnier in der italienischen Hauptstadt. Bereits am Freitag sagte der Spanier seine Teilnahme in der "Ewigen Stadt" ab, da eine Verletzung am Arm das Spielen nicht möglich macht.

Angeführt wird das Feld in Rom von Novak Djokovic, der wiederum in Madrid pausierte. Carlos Alcaraz und Jannik Sinner nehmen die Auszeit für Rom in Kauf, um bei den darauffolgenden French Open wieder einsatzfähig zu sein.