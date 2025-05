Breaking News: Carlos Moya wird neuer Sinner-Coach

Von Nadal zu Sinner: Der ehemalige Weltranglistenerste Carlos Moya wird ab 2026 das Trainerteam rund um Jannik Sinner erweitern.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.05.2025, 18:12 Uhr

© Getty Images

Bereits Anfang des Jahres kündigte der aktuelle Weltranglistenerste die Trennung von der Trainerlegende Darren Cahill nach der Saison 2025 an. Der 59-jährige Coach plant, in den Ruhestand zu gehen. Unter Cahills Anleitung gewann Sinner zwei Grand Slam-Titel, darunter die Australian Open 2024, und stieg an die Spitze der ATP-Rangliste auf.

Mit Moya hat Sinner einen gebührenden Ersatz gefunden.

Der spanische Grand-Slam-Sieger erweiterte ab 2017 das Trainerteam rund um Nadal. Nachdem Toni Nadal ein Jahr später in den Ruhestand gegangen war, übernahm Moya die Rolle des Haupttrainers und betreute den „King of Clay“ bis zu dessen Ruhestand von der Profi-Tour.